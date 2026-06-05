Elden Ring arriva finalmente su Nintendo Switch 2: FromSoftware annuncia la data di uscita ufficiale della Tarnished Edition

FromSoftware e Bandai Namco hanno annunciato che Elden Ring: Tarnished Edition arriverà su Nintendo Switch 2 il 28 agosto. L'edizione includerà il gioco base e Shadow of the Erdtree, oltre a nuove classi, armature e personalizzazioni

FromSoftware e Bandai Namco Entertainment hanno annunciato ufficialmente la data di uscita di Elden Ring per Nintendo Switch 2. Il celebre action RPG sarà disponibile sulla nuova console Nintendo a partire dal 28 agosto attraverso una versione denominata Elden Ring: Tarnished Edition.

Questa edizione comprenderà sia il gioco base sia l'espansione Shadow of the Erdtree, offrendo ai giocatori l'esperienza completa dell'opera sviluppata da FromSoftware. Oltre ai contenuti già pubblicati, la Tarnished Edition introdurrà alcune novità, tra cui due nuove classi iniziali, nuove armature per i personaggi e ulteriori opzioni di personalizzazione per Torrent, la cavalcatura utilizzata durante l'avventura.

. FromSoftware ha infatti confermato che questi contenuti aggiuntivi saranno acquistabili anche sulle altre piattaforme su cui il gioco è disponibile, ovvero PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

La Tarnisihed Edition di Elden Ring per Switch 2 e ulteriori dettagli sul franchise

Elden Ring è stato pubblicato originariamente nel 2022 e ha ottenuto rapidamente un enorme successo commerciale e di critica, diventando uno dei titoli più importanti nella storia recente dello studio giapponese. Successivamente è arrivata l'espansione Shadow of the Erdtree, seguita anche dallo spin-off multiplayer Nightreign.

Il debutto di Elden Ring su Nintendo Switch 2 era inizialmente previsto in precedenza, ma il progetto è stato rinviato. Secondo quanto riportato, la decisione è stata presa per concedere agli sviluppatori più tempo necessario a effettuare alcuni aggiustamenti relativi alle prestazioni del gioco sulla nuova piattaforma.

Per chi non ha ancora avuto occasione di esplorare le Terre dell'Interregno, viene ricordato che, al momento della sua uscita nel 2022, Elden Ring era stato descritto come un titolo "grandioso", "misterioso" e "un po' più accessibile" rispetto alle precedenti produzioni di FromSoftware. Nel frattempo, il franchise continua ad espandersi anche oltre il mondo dei videogiochi. È infatti in lavorazione un adattamento cinematografico di Elden Ring, previsto nelle sale il 3 marzo 2028.