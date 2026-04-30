eFootball x Naruto: KONAMI incontra il mondo dei Ninja! I dettagli della nuova collaborazione
Konami annuncia uninedita collaborazione tra eFootball e Naruto Shippuden: dal 30 aprile al 14 maggio, i giocatori potranno schierare icone come Neymar Jr. e Takefusa Kubo potenziate dalle leggendarie tecniche ninja di Masashi Kishimoto.di Lorenzo Tirotta pubblicata il 30 Aprile 2026, alle 14:22 nel canale Videogames
KonamieFootball
Nelle ultime ore, Konami ha annunciato ufficialmente una collaborazione a tempo limitato tra il suo simulatore calcistico free-to-play, eFootball, e uno dei franchise anime più amati e iconici di sempre: NARUTO SHIPPUDEN.
／ eFootball (@play_eFootball) April 30, 2026
🍥NARUTO Shippuden × eFootball🍥
＼
A collaboration between *NARUTO Shippuden* and *eFootball* has been announced!
Check out the special trailer featuring players including Neymar!
Don't miss the goal celebrations featuring *NARUTO* characters! #eFootball pic.twitter.com/Azp0BGm1B3
Non si tratta della prima volta che il mondo del calcio e quello dei manga si sfiorano basti pensare allo storico legame tra il Giappone e produzioni come Captain Tsubasa ma l'approccio scelto da Konami per questa operazione "eFootball x NARUTO" appare particolarmente strutturato e mirato a fondere le caratteristiche tecniche dei calciatori reali con l'immaginario fantastico creato da Masashi Kishimoto.
Ninja e campioni: un'unione non solo estetica
Il cuore dell'iniziativa, attiva dal 30 aprile al 14 maggio, risiede nell'introduzione di coppie di "giocatori speciali" che rappresentano veri e propri crossover concettuali. Le punte di diamante di questa operazione sono Naruto Uzumaki × Neymar Jr. e Sasuke Uchiha × Takefusa Kubo. Se la scelta di Kubo appare quasi scontata data la nazionalità e il talento cristallino del giocatore della Real Sociedad, quella di Neymar Jr. conferma il legame storico del brasiliano con il brand Konami e la sua nota passione per la cultura pop giapponese.
Ma non è solo una questione di nomi sulla carta. Konami ha implementato modifiche specifiche al motore di gioco per celebrare l'evento. Quando si utilizzano queste versioni speciali dei calciatori, l'attivazione di tiri spettacolari innesca effetti visivi unici che ricalcano le tecniche ninja più famose della serie. Gli utenti potranno quindi vedere Neymar scatenare la potenza dell'Arte del Vento: Rasenshuriken durante una conclusione a rete, o Kubo fulminare il portiere avversario con l'iconico Chidori di Sasuke. Anche le esultanze sono state personalizzate, permettendo ai campioni del calcio moderno di replicare i gesti e le pose che hanno reso Naruto un fenomeno globale da oltre 250 milioni di copie vendute.
eFootball x NARUTO: eventi in-game e personalizzazione
Come da tradizione per i titoli live-service, la collaborazione non si ferma ai soli pacchetti di giocatori. Durante il periodo della campagna, i server di eFootball ospiteranno una serie di eventi a tema che permetteranno ai giocatori di ottenere gratuitamente oggetti speciali e decorazioni per lo stadio.
L'obiettivo è trasformare l'intera esperienza di gioco in un tributo al Villaggio della Foglia, con coreografie sugli spalti ispirate a Naruto Shippuden che promettono di rendere l'atmosfera dei match decisamente diversa dal solito realismo crudo della simulazione calcistica.
0 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".