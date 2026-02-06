eFootball Kick-Off! è ufficiale: il ritorno di PES arriva su Nintendo Switch 2

Konami espande la serie eFootball su Nintendo Switch 2 con Kick-Off!, un capitolo pensato per giocatori casual e competitivi, in arrivo nellestate 2026, che integra tornei globali, modalità beginner-friendly e supporto locale/offline e online.

Konami. ha annunciato ufficialmente eFootball Kick-Off!, il nuovo capitolo della celebre serie di calcio eFootball, destinato in esclusiva a Nintendo Switch 2 nell’estate del 2026.

Il trailer descrive eFootball Kick-Off! come una rinascita della tradizionale eredità PES, riproponendo l’appeal di una serie che ha segnato decenni di football gaming. Il capitolo punta a offrire un’esperienza accessibile ma al contempo profonda: “un calcio rapido, adrenalinico e pronto all’azione”, pensato per giocare ovunque, sia da soli sia in compagnia, sia offline sia online.

La compatibilità con Nintendo Switch 2 viene evidenziata come elemento chiave: comandi reattivi e una formula di gioco immediata, adatta anche ai nuovi arrivati, senza però rinunciare a tattiche complesse e a una certa profondità competitiva.

eFootball Kick-Off!: modalità di gioco e contenuti principali

Tour Mondiale : i giocatori possono creare un club team e partecipare a tornei sparsi per il globo. Vincere partite permette di acquisire giocatori avversari e utilizzare la valuta guadagnata in-game per ingaggiare calciatori leggendari. L’obiettivo è costruire una squadra capace di conquistare il mondo, combinando gestione, sviluppo dei talenti e tattiche sul campo.

Coppa Internazionale : la competizione nazionale più prestigiosa torna ogni quattro anni. Qui i centri di potere del calcio globale si sfidano sotto i riflettori della scena mondiale, offrendo ai giocatori la possibilità di guidare la propria nazionale verso un trionfo memorabile. La modalità è designata come contenuto aggiuntivo scaricabile dopo il lancio, offrendo così un elemento di continuità e longevità al titolo.

Modalità Beginner-Friendly : pensata per introdurre nuove leve al mondo di eFootball Kick-Off! con sfide avvincenti ma accessibili. Partite 6 contro 6 mirate a azioni rapide, con un sistema di Ranghi che premia i progressi man mano che le capacità del giocatore si affinano.

Gioco locale e online: la proposta offre partite in locale tra amici, oltre alle gare online contro avversari di tutto il mondo, permettendo ai fan di vivere l’emozione del calcio in diverse configurazioni di gioco.





eFootball Kick-Off! arriverà in estate 2026 in esclusiva su Nintendo Switch 2. L’uscita coincide con momenti di grande attenzione mediatica sul calcio globale, con 48 delle nazionali più prestigiose che si sfideranno nella Coppa del Mondo 2026 tra Canada, Messico e Stati Uniti d'America. Insomma. Konami vuole posizionarsi come protagonista non solo nel panorama mobile e PC, ma anche sulle nuove console Nintendo.