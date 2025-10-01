Ecco il nuovo Amazon Luna: videogiochi per tutti, senza alcuna necessità di hardware e periferiche
Amazon Luna si prepara a una nuova fase del servizio: arriva GameNight, la sezione dedicata ai party game giocabili senza console né controller. Con oltre 25 titoli al lancio, tra classici e novità esclusive, basta uno smartphone per unirsi alla partitadi Vittorio Rienzo pubblicata il 01 Ottobre 2025, alle 20:24 nel canale Videogames
A circa due anni dal debutto in Italia, Amazon ha completamente rinnovato Luna, il servizio che consente di accedere a una selezione di videogiochi in streaming, senza necessità di download o hardware dedicato. L'azienda ha introdotto Game Night, una proposta che si pone come obiettivo di riunire amici e famiglie attraverso party game e giochi da tavolo.
È interessante notare che i giocatori non hanno bisogno di un controller, ma sarà sufficiente uno smartphone da connettere alla sessione di gioco. In questo modo, Game Night consente di coinvolgere praticamente chiunque senza alcuna necessità di periferiche aggiuntive.
Il funzionamento è semplice: basta avviare Luna su Fire TV, smart TV o tablet, scegliere un gioco e inquadrare il codice QR per trasformare lo smartphone in un controller. In pochi secondi, tutta la famiglia o un gruppo di amici può unirsi alla partita semplicemente attraverso l'app mobile di Amazon Luna.
Al lancio saranno disponibili oltre 25 titoli multiplayer, tra cui versioni digitali di classici come Cluedo, Ticket to Ride, Taboo e reinterpretazioni moderne come Angry Birds, Draw & Guess, Exploding Kittens e Flappy Golf Party. A questi si aggiungono produzioni esclusive come Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg, un gioco di improvvisazione alimentato dall'IA che trasforma il tribunale in un palco comico surreale.
Amazon sottolinea, inoltre, che Game Night rappresenta solo un'espansione del servizio che continuerà a offrire un'esperienza completa anche per i cosiddetti "hardcore gamer". Il servizio, infatti, amplierà l'offerta anche con titoli di spessore come Indiana Jones e l'Antico Cerchio, Kingdom Come: Deliverance II e Dave the Diver.
Con questa riprogettazione, Amazon non intende riposizionare Amazon Luna, ma piuttosto ampliare l'offerta per rendere il gaming più inclusivo e accessibile, anche per chi non è profondamente appassionato.
