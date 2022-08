Ecco i giochi che arriveranno su Xbox Game Pass ad agosto e quelli che lo lasceranno

Microsoft ha rilasciato l'elenco dei giochi che entreranno a far parte del catalogo Game Pass ad agosto, disponibili sia per console Xbox che per PC. A Ghost Recon Wildlands, lo sparatutto in terza persona di Ubisoft disponibile già da ora al download gratuito, si aggiungeranno a patire da oggi:

Shenzen I/O – 4/08/22

Turbo Golf Racing – 4/08/22

Two Point Campus – 9/08/22

Cooking Simulator – 11/08/22

Expeditions: Rome – 11/08/22

Offworld Trading Company – 11/08/22





Tra i titoli più interessanti ritroviamo Two Point Campus, sviluppato dagli ideatori di Two Point Hospital, che esordisce nel catalogo Game Pass al D1 (day one). Si tratta di un gestionale in cui, piuttosto che gli ospedali, dovremo costruire una vera e propria università. Tra le varie attività, bisognerà anche assumere il personale e "gestire una struttura accademica piena di corsi assurdi".

Nel mentre, saranno cinque i titoli che lasceranno il catalogo il 15 agosto. Ciò vuol dire che fino a quella data sarà possibile scaricarli, giocarli ed eventualmente acquistarli usufruendo dello sconto riservato ai titoli che rientrano nell'abbonamento. In questo modo sarà possibile continuare le proprie partite mantenendo i progressi ottenuti fino alla rimozione.

I giochi sono: