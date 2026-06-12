Ecco come acquistare EA FC 26 a 18: gioco completo in codice EA App, mentre su console con scatola e disco bastano pochi euro in più
La versione digitale per PC di EA SPORTS FC 26 WORLD'S GAME Edition e in offerta a 18 su Amazon. Per chi preferisce una copia fisica, le edizioni console con scatola e disco risultano disponibili a un prezzo di poco superioredi Redazione pubblicata il 12 Giugno 2026, alle 11:35 nel canale Videogames
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EA SPORTS FC 26 torna protagonista su Amazon con una proposta molto aggressiva per chi gioca su PC: il codice digitale per EA App è disponibile a 18, una cifra che rende l'acquisto particolarmente interessante per chi vuole entrare subito nel nuovo capitolo della serie senza spendere troppo.
EA SPORTS FC 26 WORLD'S GAME Edition PCWin | Codice EA App | Videogiochi | Italiano89.99 18.00 Compra ora
EA SPORTS FC 26 Standard Edition PS5 | Videogiochi | Italiano79.99 28.48 Compra ora
EA SPORTS FC 26 Standard Edition XBOX Series X / XBOX One - Disco | Videogiochi | Italiano49.99 27.99 Compra ora
La versione PC si attiva tramite EA App: si tratta quindi di un'edizione digitale, pratica per chi preferisce scaricare il gioco senza attendere spedizioni o gestione di supporti fisici, con accesso immediato dopo l'acquisto.
Per chi invece preferisce avere una copia tangibile, vale la pena notare che le versioni console con scatola e disco costano solo pochi euro in più. Questa differenza contenuta rende il confronto molto semplice: la versione PC punta sul prezzo più basso e sulla comodità del digitale, mentre le edizioni fisiche per console restano una valida alternativa per chi vuole il supporto tradizionale.
La scheda Amazon mostra anche la denominazione WORLD'S GAME Edition, chiarendo che non si tratta della Standard Edition, ma di una variante distinta del gioco che include 3.000 punti stagione, Gold Starting XI (84+ con un giocatore 86+), più 3 scelte Campagna Élite (9093), ICON o Eroe (9094) e TOTS internazionale (fino a 95 GEN), non scambiabili.
EA SPORTS FC 26 porta sul campo un gameplay più reattivo, con dribbling rivisto, posizionamento dell'IA più intelligente e portieri più naturali, oltre a due preset distinti per gioco competitivo e realistico. Completano il quadro le nuove Sfide tecnico Live, gli archetipi ispirati alle leggende del calcio e un FUT rinnovato con tornei ed eventi live.