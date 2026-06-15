Easy Anti-Cheat sul kernel Linux: Epic Games apre una posizione senior con obiettivo esplicito

Epic Games ha aperto una posizione di Senior Game Security Engineer con un mandato esplicito: migliorare le capacità anti-cheat su Linux. Easy Anti-Cheat oggi funziona solo in user-mode via Wine e Proton, senza supporto kernel-level.

Epic Games ha aperto una posizione di Senior Game Security Engineer con un mandato esplicito scritto nella descrizione del ruolo: "Champion Linux anti-cheat capabilities". È il segnale più diretto finora che la società stia considerando un impegno concreto per portare i suoi meccanismi anti-cheat sulle piattaforme Linux, Steam Deck inclusa.

Il problema tecnico alla base è noto: Easy Anti-Cheat non supporta il kernel-level su Linux. Funziona solo in modalità user-mode tramite Wine e Proton, il layer di compatibilità di Steam per eseguire titoli Windows su Linux. Questa limitazione esclude dalla piattaforma tutti i titoli che richiedono protezione a livello kernel con EAC attivo, una categoria numericamente rilevante. Ma, per fare un nome noto a tutti: Fortnite.

Requisiti tecnici e compenso

La posizione è aperta in Nord America, con un range salariale tra $202.965 e $297.682 USD annuali. Il profilo richiesto è tecnico in senso stretto: conoscenza approfondita di Windows e sistemi Unix, esperienza consolidata nel debug e nel reverse engineering di binari x86-64 e ARM. Il binomio Windows+Unix e la componente di reverse engineering riflettono direttamente la complessità di sviluppare un anti-cheat cross-platform a livello kernel senza compromettere il comportamento attuale su Windows.

Nel 2023 Tim Sweeney aveva dichiarato che la sensatezza commerciale di impegnarsi a realizzare una versione di Fortnite su Linux e SteamOS sarebbe stata raggiunta con "decine di milioni di utenti". A quanto pare qualcosa è cambiato, ed Epic sembra ora interessata a costruire almeno l'infrastruttura tecnica perché quel numero possa un domani diventare realtà.

La job listing è accessibile tramite ShowbizJobs. Un eventuale passaggio da user-mode a kernel-level sblocherebbe un numero significativo di titoli oggi inaccessibili su Linux. Qualche mese fa anche EA aveva pubblicato un annuncio di lavoro che punta in questa direzione, suggerendo come il sistema operativo del pinguino raccolga nuove attenzioni.