EA Sports FC 26 fa felici i fan: tornano le squadre 'impossibili' piene di leggende!

EA Sports FC 26 ha introdotto dieci squadre Classic XI con ruoli localizzati, offrendo dream team pieni di leggende. Le formazioni includono campioni storici di club e leghe. Arriva anche EA Sports FC 26 Showcase, una versione gratuita con contenuti limitati.

EA Sports FC 26 si arricchisce con una novità pensata per ravvivare le modalità locali e rendere più accessibili le leggende del calcio: l'introduzione di dieci squadre Classic XI, ora disponibili in Kick Off e Kick Off Rush. Queste formazioni speciali includono Icon, Hero e giocatori contemporanei, selezionati per rappresentare il meglio dei grandi club europei e delle principali leghe.

Finora molti di questi campioni erano presenti principalmente in Ultimate Team, lasciando alle modalità offline poche opzioni "storiche". Le Classic XI colmano questa lacuna offrendo ai giocatori la possibilità di utilizzare squadre ricche di stelle senza dover collezionare carte o competere online. Ogni formazione presenta un mix di calciatori leggendari, eroi del passato e talenti moderni, componendo veri e propri dream team per il gioco locale.

Scopriamo insieme tutti i team Classic XI di FC 26

Le dieci squadre Classic XI introdotte sono:

Classic XI: Bayern Munich

POR) Neuer

DIF) Lahm

DIF) Beckenbauer

DIF) Lúcio

DIF) Lizarazu

CEN) Schweinsteiger

CEN) Matthaus

CEN) Musiala

ATT) Olise

ATT) Muller

ATT) Ribéry

Classic XI: Chelsea

POR) Cech

DIF) James

DIF) Desailly

DIF) Carvalho

DIF) Cole A.

CEN) Makélélé

CEN) Zola

CEN) Lampard

ATT) Palmer

ATT) Drogba

ATT) Hazard

Classic XI: Juventus

POR) Buffon

DIF) Thuram

DIF) Cannavaro

DIF) Chiellini

DIF) Zambrotta

CEN) Locatelli

CEN) Pirlo

CEN) Zidane

ATT) Baggio

ATT) Vialli

ATT) Del Piero

Classic XI: Liverpool

POR) Alisson

DIF) Frimpong

DIF) Van Dijk

DIF) Carragher

DIF) Riise

CEN) Salah

CEN) Alonso

CEN) Gerrard

CEN) Barnes

ATT) Dalglish

ATT) Rush

Classic XI: Real Madrid

POR) Casillas

DIF) Carvajal

DIF) Cannavaro

DIF) Hierro

DIF) Roberto Carlos

CEN) Kroos

CEN) Makélélé

CEN) Bellingham

ATT) Zidane

ATT) Raúl

ATT) Mbappé

Classic XI: Bundesliga

POR) Kahn

DIF) Lahm

DIF) Beckenbauer

DIF) Kohler

DIF) Lizarazu

CEN) Matthaus

CEN) Rosicky

CEN) Kroos

ATT) Okocha

ATT) Muller

ATT) Zé Roberto

Classic XI: La Liga

POR) Casillas

DIF) Puyol

DIF) Hierro

DIF) Koeman

CEN) Figo

CEN) Alonso

CEN) Iniesta

CEN) Futre

ATT) Cruyff

ATT) Raul

ATT) Zidane

Classic XI: Ligue 1

POR) Cech

DIF) Thuram

DIF) Desailly

DIF) Blanc

DIF) Lizarazu

CEN) Pires

CEN) Matuidi

CEN) Hazard

ATT) Ibrahimovic

ATT) Ronaldinho

ATT) Henry

Classic XI: Premier League

POR) Schmeichel

DIF) Carragher

DIF) Kompany

DIF) Ferdinand

DIF) Cole

CEN) Viera

CEN) Lampard

CEN) Gerrard

ATT) Shearer

ATT) Rooney

ATT) Henry

Classic XI: Serie A

POR) Buffon

DIF) Cafu

DIF) Maldini

DIF) Cannavaro

DIF) Zambrotta

CEN) Gullit

CEN) Pirlo

CEN) Zidane

ATT) Del Piero

ATT) Ronaldo

ATT) Maradona

EA ha inoltre presentato EA Sports FC 26 Showcase, una versione gratuita che funge da anteprima del gioco e offre accesso limitato a modalità e squadre.