EA Sports FC 26 fa felici i fan: tornano le squadre 'impossibili' piene di leggende!

EA Sports FC 26 ha introdotto dieci squadre Classic XI con ruoli localizzati, offrendo dream team pieni di leggende. Le formazioni includono campioni storici di club e leghe. Arriva anche EA Sports FC 26 Showcase, una versione gratuita con contenuti limitati.

EA Sports FC 26 si arricchisce con una novità pensata per ravvivare le modalità locali e rendere più accessibili le leggende del calcio: l'introduzione di dieci squadre Classic XI, ora disponibili in Kick Off e Kick Off Rush. Queste formazioni speciali includono Icon, Hero e giocatori contemporanei, selezionati per rappresentare il meglio dei grandi club europei e delle principali leghe.

Finora molti di questi campioni erano presenti principalmente in Ultimate Team, lasciando alle modalità offline poche opzioni "storiche". Le Classic XI colmano questa lacuna offrendo ai giocatori la possibilità di utilizzare squadre ricche di stelle senza dover collezionare carte o competere online. Ogni formazione presenta un mix di calciatori leggendari, eroi del passato e talenti moderni, componendo veri e propri dream team per il gioco locale.

Scopriamo insieme tutti i team Classic XI di FC 26

Le dieci squadre Classic XI introdotte sono:

Classic XI: Bayern Munich

  • POR) Neuer
  • DIF) Lahm
  • DIF) Beckenbauer
  • DIF) Lúcio
  • DIF) Lizarazu
  • CEN) Schweinsteiger
  • CEN) Matthaus
  • CEN) Musiala
  • ATT) Olise
  • ATT) Muller
  • ATT) Ribéry

Classic XI: Chelsea

  • POR) Cech
  • DIF) James
  • DIF) Desailly
  • DIF) Carvalho
  • DIF) Cole A.
  • CEN) Makélélé
  • CEN) Zola
  • CEN) Lampard
  • ATT) Palmer
  • ATT) Drogba
  • ATT) Hazard

Classic XI: Juventus

  • POR) Buffon
  • DIF) Thuram
  • DIF) Cannavaro
  • DIF) Chiellini
  • DIF) Zambrotta
  • CEN) Locatelli
  • CEN) Pirlo
  • CEN) Zidane
  • ATT) Baggio
  • ATT) Vialli
  • ATT) Del Piero

Classic XI: Liverpool

  • POR) Alisson
  • DIF) Frimpong
  • DIF) Van Dijk
  • DIF) Carragher
  • DIF) Riise
  • CEN) Salah
  • CEN) Alonso
  • CEN) Gerrard
  • CEN) Barnes
  • ATT) Dalglish
  • ATT) Rush

Classic XI: Real Madrid

  • POR) Casillas
  • DIF) Carvajal
  • DIF) Cannavaro
  • DIF) Hierro
  • DIF) Roberto Carlos
  • CEN) Kroos
  • CEN) Makélélé
  • CEN) Bellingham
  • ATT) Zidane
  • ATT) Raúl
  • ATT) Mbappé

Classic XI: Bundesliga

  • POR) Kahn
  • DIF) Lahm
  • DIF) Beckenbauer
  • DIF) Kohler
  • DIF) Lizarazu
  • CEN) Matthaus
  • CEN) Rosicky
  • CEN) Kroos
  • ATT) Okocha
  • ATT) Muller
  • ATT) Zé Roberto

Classic XI: La Liga

  • POR) Casillas
  • DIF) Puyol
  • DIF) Hierro
  • DIF) Koeman
  • CEN) Figo
  • CEN) Alonso
  • CEN) Iniesta
  • CEN) Futre
  • ATT) Cruyff
  • ATT) Raul
  • ATT) Zidane

Classic XI: Ligue 1

  • POR) Cech
  • DIF) Thuram
  • DIF) Desailly
  • DIF) Blanc
  • DIF) Lizarazu
  • CEN) Pires
  • CEN) Matuidi
  • CEN) Hazard
  • ATT) Ibrahimovic
  • ATT) Ronaldinho
  • ATT) Henry

Classic XI: Premier League

  • POR) Schmeichel
  • DIF) Carragher
  • DIF) Kompany
  • DIF) Ferdinand
  • DIF) Cole
  • CEN) Viera
  • CEN) Lampard
  • CEN) Gerrard
  • ATT) Shearer
  • ATT) Rooney
  • ATT) Henry

Classic XI: Serie A

  • POR) Buffon
  • DIF) Cafu
  • DIF) Maldini
  • DIF) Cannavaro
  • DIF) Zambrotta
  • CEN) Gullit
  • CEN) Pirlo
  • CEN) Zidane
  • ATT) Del Piero
  • ATT) Ronaldo
  • ATT) Maradona

EA ha inoltre presentato EA Sports FC 26 Showcase, una versione gratuita che funge da anteprima del gioco e offre accesso limitato a modalità e squadre.

