EA SPORTS annuncia il futuro della serie F1: espansione 2026 e nuovo gioco nel 2027

EA SPORTS ha annunciato un'espansione premium per F1 25 dedicata alla stagione 2026, con nuove auto, regolamenti e team. Nel 2027 arriverà un nuovo gioco della serie, ripensato per un pubblico in crescita. Il progetto fa parte di un investimento pluriennale nel franchise

Electronic Arts ha annunciato ufficialmente i piani per il futuro della serie EA SPORTS F1, confermando una serie di novità molto attese dai fan della Formula 1 virtuale. Dopo l'ottimo successo ottenuto da F1 25, acclamato da giocatori, media e persino piloti reali, la casa videoludica ha deciso di investire ulteriormente nel franchise, programmando sia un'espansione sostanziosa per il 2026 sia un nuovo capitolo completo previsto per il 2027.

Nel 2026 arriverà infatti un'espansione premium dedicata al FIA Formula One World Championship 2026. Questo aggiornamento a pagamento introdurrà nel gioco tutte le principali novità previste per quella stagione reale: vetture totalmente nuove, regolamenti sportivi aggiornati e modifiche alle line-up delle scuderie.

Si tratterà di un contenuto pensato per avvicinare il più possibile l'esperienza videoludica all'evoluzione dello sport, offrendo ai fan una versione aggiornata e autentica del campionato. Il 2027 segnerà invece il debutto di un nuovo gioco della serie EA SPORTS F1. Non si tratterà di un semplice seguito, ma di un progetto più ampio, ripensato per ampliare le modalità di gioco e offrire un'esperienza più ricca e moderna

EA SPORTS vuole intercettare anche i nuovi fan della F1

EA e Codemasters vogliono rispondere a un pubblico in crescita: oltre un terzo dei fan globali della Formula 1 si è avvicinato allo sport solo negli ultimi quattro anni, e la nuova visione punta a coinvolgere sia i veterani sia chi scopre la F1 per la prima volta.

Secondo Lee Mather, Senior Creative Director di Codemasters, questo è "il momento perfetto per guardare avanti e costruire per il futuro", grazie allo slancio che la Formula 1 vive dentro e fuori dalla pista. Il piano di EA rappresenta infatti un investimento pluriennale sostenuto dal Formula One Management e dai team ufficiali.

Nel frattempo, i fan possono continuare a divertirsi con F1 25, che prosegue il suo ciclo di contenuti live service. Ogni stagione offre temi ispirati al mondo reale della Formula 1, nuove livree, eventi single-player e cooperativi e una "Sfida di sopravvivenza" con ricompense limitate. Il gioco permette di vivere una nuova edizione della modalità storia Braking Point, gestire una squadra personale in My Team o affrontare gli scenari ispirati al film F1 The Movie.