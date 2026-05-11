EA riporta in vita le mappe storiche di Battlefield 3 e 4 in Battlefield 6

Sono stati i contenuti della Stagione 3 di Battlefield 6, disponibile dal 12 maggio su PC e console. La season sarà suddivisa in tre fasi e introdurrà mappe storiche, nuove modalità, eventi a tempo e armi classiche di Battlefield 3 e Battlefield 4, con ulteriori aggiornamenti previsti fino al 30 giugno

I Battlefield Studios hanno annunciato i contenuti della Stagione 3 di Battlefield 6, disponibile dal 12 maggio su PC e console. La season sarà suddivisa in tre fasi e introdurrà mappe storiche, nuove modalità, eventi a tempo e armi classiche di Battlefield 3 e Battlefield 4, con ulteriori aggiornamenti previsti fino al 30 giugno.

La prima fase coincide con il lancio dell'aggiornamento Warlord: Supremazia. In questa parte debutta Ferrovia di Golmud, reinterpretazione della celebre mappa di Battlefield 4 e descritta come la più grande mai realizzata per il nuovo capitolo. Lo scenario combina combattimenti di fanteria e scontri con carri armati, aerei da combattimento ed elicotteri.

La mappa propone zone urbane devastate, colline adatte ai duelli tra mezzi corazzati e una ferrovia mobile che rappresenta uno degli obiettivi strategici da conquistare. Con lo stesso aggiornamento arriva anche REDSEC Battle Royale Classificata, variante competitiva che introduce una graduatoria stagionale, premi permanenti e un sistema pensato per definire l'evoluzione futura della modalità.

Ulteriori dettagli sui contenuti aggiuntivi in arrivo su Battlefield 6

Tra i contenuti iniziali figurano inoltre tre armi leggendarie già apparse in Battlefield 3 e Battlefield 4. Si tratta del fucile d'assalto M16A4, della mitragliatrice leggera RPK-74M e del fucile di precisione L115, tutti ottenibili gratuitamente attraverso il Pass Battaglia.

Il 9 giugno sarà pubblicato l'aggiornamento Deflagrazione. La novità principale è Bazar del Cairo, reinterpretazione del Gran Bazar di Battlefield 3, ambientata in un'area ricca di vicoli e scontri ravvicinati, affiancata da una strada esterna utile per aggirare gli avversari. Nello stesso periodo farà il suo esordio la modalità Annientamento.

Questa modalità riprende in chiave moderna la formula della modalità M-COM di Battlefield 4: le squadre dovranno recuperare una bomba neutrale e utilizzarla per distruggere gli obiettivi della fazione avversaria. Deflagrazione includerà anche l'evento temporaneo Carica esplosiva, che permetterà di ottenere la nuova mitraglietta PP-19 e un gadget inedito per la classe Ricognitore. La fase conclusiva inizierà il 30 giugno con Bersaglio alta priorità: l'aggiornamento aggiungerà Annientamento tattico al multiplayer, REDSEC Battle Royale: Amatoriale e l'evento Lavoro sporco.