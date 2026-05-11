EA riporta in vita le mappe storiche di Battlefield 3 e 4 in Battlefield 6
Sono stati i contenuti della Stagione 3 di Battlefield 6, disponibile dal 12 maggio su PC e console. La season sarà suddivisa in tre fasi e introdurrà mappe storiche, nuove modalità, eventi a tempo e armi classiche di Battlefield 3 e Battlefield 4, con ulteriori aggiornamenti previsti fino al 30 giugnodi Francesco Messina pubblicata il 11 Maggio 2026, alle 11:31 nel canale Videogames
Electronic ArtsBattlefield
I Battlefield Studios hanno annunciato i contenuti della Stagione 3 di Battlefield 6, disponibile dal 12 maggio su PC e console. La season sarà suddivisa in tre fasi e introdurrà mappe storiche, nuove modalità, eventi a tempo e armi classiche di Battlefield 3 e Battlefield 4, con ulteriori aggiornamenti previsti fino al 30 giugno.
La prima fase coincide con il lancio dell'aggiornamento Warlord: Supremazia. In questa parte debutta Ferrovia di Golmud, reinterpretazione della celebre mappa di Battlefield 4 e descritta come la più grande mai realizzata per il nuovo capitolo. Lo scenario combina combattimenti di fanteria e scontri con carri armati, aerei da combattimento ed elicotteri.
La mappa propone zone urbane devastate, colline adatte ai duelli tra mezzi corazzati e una ferrovia mobile che rappresenta uno degli obiettivi strategici da conquistare. Con lo stesso aggiornamento arriva anche REDSEC Battle Royale Classificata, variante competitiva che introduce una graduatoria stagionale, premi permanenti e un sistema pensato per definire l'evoluzione futura della modalità.
Ulteriori dettagli sui contenuti aggiuntivi in arrivo su Battlefield 6
Tra i contenuti iniziali figurano inoltre tre armi leggendarie già apparse in Battlefield 3 e Battlefield 4. Si tratta del fucile d'assalto M16A4, della mitragliatrice leggera RPK-74M e del fucile di precisione L115, tutti ottenibili gratuitamente attraverso il Pass Battaglia.
Il 9 giugno sarà pubblicato l'aggiornamento Deflagrazione. La novità principale è Bazar del Cairo, reinterpretazione del Gran Bazar di Battlefield 3, ambientata in un'area ricca di vicoli e scontri ravvicinati, affiancata da una strada esterna utile per aggirare gli avversari. Nello stesso periodo farà il suo esordio la modalità Annientamento.
Questa modalità riprende in chiave moderna la formula della modalità M-COM di Battlefield 4: le squadre dovranno recuperare una bomba neutrale e utilizzarla per distruggere gli obiettivi della fazione avversaria. Deflagrazione includerà anche l'evento temporaneo Carica esplosiva, che permetterà di ottenere la nuova mitraglietta PP-19 e un gadget inedito per la classe Ricognitore. La fase conclusiva inizierà il 30 giugno con Bersaglio alta priorità: l'aggiornamento aggiungerà Annientamento tattico al multiplayer, REDSEC Battle Royale: Amatoriale e l'evento Lavoro sporco.
6 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Beh no un attimo. Io sono stracontento di poter avere le vecchie mappe rifatte in chiave moderna!
Anzi sarebbe top avere proprio il pacchetto mappe di BF2 e BF3 da poter giocare assieme a quelle nuove.
Se parliamo di roba di cui non mi può fregare di meno possiamo metterci le malgiette, le armi leggendarie, i pass sto caxxo e tutta quella rumenta da bimbominkia. Ma capisco che bisogna raccogliere anche altri tipi di utenti.
ma neno male direi
ci fossero tutte le mappe di BF3 saremmo contenti.
No dai, dopo tanti passi falsi finalmente il nuovo BF mi diverte e mi appassiona come non faceva ormai da tempo.
Per quanto mi riguarda è promosso e le mappe nuove sono belle.
Il remake delle vecchie glorie (quelle più famose almeno) è un graditissimo plus.
poi va beh (questa cosa mia) devo ancora capire perchè quando io cerco di ammazzare uno devo sparargli mezz'ora e quello resta vivo e nel mentre mi spara lui e mi fa secco all'istante
Stupido proporre un intero set di mappe diverse, quando anche COD ripropone sempre le stesse mappe rifatte e ne aggiunge solo alcune di nuove.
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