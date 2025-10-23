EA minaccia il ban per chi ricrea mappe di Call of Duty in Battlefield 6
EA ha avvertito i giocatori di Battlefield 6 che ricreano mappe ispirate a Call of Duty nella modalità Portal, minacciando sospensioni e ban permanenti. L'azienda vieta contenuti legati a terze parti per tutelare la proprietà intellettuale. La decisione ha diviso la communitydi Francesco Messina pubblicata il 23 Ottobre 2025, alle 10:01 nel canale Videogames
BattlefieldElectronic Arts
Electronic Arts (EA) ha avvertito i giocatori di Battlefield 6 che ricreano mappe ispirate a Call of Duty all'interno della modalità Portal, minacciando persino il ban permanente degli account coinvolti. La decisione arriva dopo che un utente ha riprodotto la celebre mappa Shipment, uno dei livelli più iconici della saga Call of Duty, scatenando una reazione immediata da parte del publisher.
In un'email ufficiale inviata al giocatore, EA ha comunicato che il suo account è stato oggetto di revisione a causa della presenza di "contenuti inappropriati", nello specifico riferimenti a "prodotti di terze parti" inseriti in Battlefield 6.
L'azienda ha precisato che l'utente potrà continuare a giocare, ma ulteriori violazioni delle regole come l'introduzione di elementi riconducibili ad altri giochi comporteranno sanzioni più severe, fino alla sospensione o alla chiusura definitiva dell'account EA.
EA e la minaccia di ban per i contenuti inappropriati nella modalità Portal di Battlefield 6
La modalità Portal di Battlefield 6, introdotta per incoraggiare la creatività della community, consente ai giocatori di personalizzare mappe, modalità e regole di gioco combinando contenuti provenienti dai vari capitoli della saga. Tuttavia, EA ha chiarito che tale libertà non deve essere usata per riprodurre o fare riferimento a proprietà intellettuali esterne, come nel caso di Call of Duty, appartenente al rivale Activision.
Il messaggio di EA sottolinea una politica di tolleranza zero verso i contenuti che violano i termini di servizio o che possono essere considerati appropriazioni di marchi registrati. Non è ancora chiaro, tuttavia, se il divieto riguardi solo le mappe ispirate a Call of Duty o se valga per qualsiasi riferimento a giochi di altri publisher.
La vicenda ha acceso un dibattito nella community di Battlefield, con molti giocatori che criticano EA per un approccio considerato troppo rigido verso le creazioni dei fan. Altri, invece, sostengono la decisione, ricordando che l'uso di materiale protetto da copyright può causare controversie legali.
4 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
A che livello sei arrivato in BF6? Chiedo consiglio se è meglio pompare l'M4 o passare ad altro.
Ma allora cosa continui a criticare se non li provi questi giochi da fedeli seguitori di youtubers?
Giusto per toglierci lo sfizio, tu giochi ad Arma, Squad e cos'altro?
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".