EA minaccia il ban per chi ricrea mappe di Call of Duty in Battlefield 6

EA ha avvertito i giocatori di Battlefield 6 che ricreano mappe ispirate a Call of Duty nella modalità Portal, minacciando sospensioni e ban permanenti. L'azienda vieta contenuti legati a terze parti per tutelare la proprietà intellettuale. La decisione ha diviso la community

Francesco Messina di

23 Ottobre 2025

Battlefield

Electronic Arts