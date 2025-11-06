EA fa chiarezza su controllo creativo e uso dell'AI dopo l'acquisizione
Dopo l'acquisizione da fondi privati, EA assicura che manterrà il controllo creativo e la propria cultura interna, mentre punta sull'intelligenza artificiale per potenziare la produttività e i flussi di lavoro..di Davide Raia pubblicata il 06 Novembre 2025, alle 08:41 nel canale Videogames
Electronic Arts
Nelle scorse settimane, EA ha annunciato di aver raggiunto un accordo definitivo per essere acquisita da un consorzio di investitori privati, che comprende anche Saudi Arabia Public Investment Fund (PIF). L'operazione ha un valore di ben 55 miliardi di dollari.
Al netto degli aspetti finanziari, il futuro del colosso del gaming resta ricco di incognite. In un documento, EA ha chiarito per la prima volta alcuni aspetti dell'operazione e, soprattutto, ha confermato che l'azienda manterrà il controllo creativo e intende sfruttare appieno l'AI.
Cosa cambierà?
EA prova a fare chiarezza sul suo futuro rispondendo a una serie di domande, con l'obiettivo di eliminare i dubbi emersi in queste settimane. Alla domanda "La nostra cultura cambierà in seguito a questo accordo?", infatti, l'azienda chiarisce che "manterrà il controllo creativo" e "la nostra tradizione di libertà creativa e di valori che mettono il giocatore al primo posto rimarrà intatta".
Per quanto riguarda la nuova proprietà, inoltre, viene aggiunto che "il Consorzio crede nella nostra visione, nella nostra leadership e nel nostro impegno nel creare giochi, storie e contenuti che riflettano una gamma di esperienze e nel fornirli alla nostra comunità di giocatori globale".
C'è poi la questione legata all'intelligenza artificiale. Secondo EA, infatti, si tratta di "uno strumento per consentire ai nostri dipendenti di mettere la creatività al primo posto, ripensando i flussi di lavoro e amplificando il potere creativo dei nostri team". Per un rapporto di Business Insider, invece, l'azienda starebbe spingendo in modo significativo sull'AI (recentemente è stato siglato un accordo con Stability AI), cercando di integrarla in tutti i flussi di lavoro, con un uso massiccio anche per la produzione di codice. Questa scelta, almeno secondo il report, sta creando non pochi problemi.
La questione è sicuramente interessante e il futuro di EA dopo l'acquisizione sarà tutto da scoprire. È chiaro che, considerando l'importo elevato dell'operazione, il consorzio intende sfruttare al massimo le potenzialità dell'azienda che, tra il mantenimento del controllo creativo e l'uso dell'AI, punterà a crescere.
4 Commenti
E per ridurre i costi "ACCESSORI" delle Unità Organiche lavorative
Calcio 2027, Non ha giocatori noti avrà degli avatar neutri creati dalla AI (risparmiando sulle licenze) con facce inventate, poi in accordo con P4nini
potrai acquistare le stampine e tramite uno scanner dedicato acquistabile solo con la Ultra Deluxe Edition, potrai importarle e sostituirle ai giocatori
al completamento della squadra riceverai un NFT con l'autografo dell'allenatore, il tutto scambiabile e acquistabile in uno store, con rapporti di cambio
decisi dalla Rarità e dal caso, se lo scambio va male entrambe perdono la carta/e, tipo 10% se va bene lo scambio avviene tipo.....
Ti do 3 "Ron4ldo" per un "Mar4dona"... si con la versione Ultra Deluxe avrai accesso anche ai personaggi storici e ai futuri album...
La versione normale potrai pagare per dei BOX i quali potranno farti scendere le stampine con percentuali da Gatcha con eventi mensili, settimanali
con anche le Limited che appariranno una sola volta in numeri limitati e completando gli eventi, il tutto però Pagando, gratis avrai la possibilità per
quelle di basso valore o al massimo va... un guardalinee.
L'online.... nel prossimo capitolo.... Continua.
"Ci stiamo attrezzando per allinearci ideologicamente con i fondamentalisti sauditi e i fascisti, licenzieremo il più possibile e sostituiremo tutti gli sviluppatori con l' AI, mentre aumenteremo a dismisura tutti i metodi per spremere i giocatori fino all' ultimo $, in modo da aumentare a dismisura i guadagni per riuscire a pagare i debiti fatti dai compratori per l' acquisto"
Se tanto mi da tanto, che si dia il via allo spennamento selvaggio!
Immagino già i loro prossimi giochi sviluppati in un decimo del tempo, stesse vendite (perché figurati se ora dopo questa notizia, non si compra l'ultimo FIFA o l'ultima boiata che realizzano), e ricavi da microtransazioni centuplicate.
EZ! GG WP.
