EA fa chiarezza su controllo creativo e uso dell'AI dopo l'acquisizione

Dopo l'acquisizione da fondi privati, EA assicura che manterrà il controllo creativo e la propria cultura interna, mentre punta sull'intelligenza artificiale per potenziare la produttività e i flussi di lavoro..

Nelle scorse settimane, EA ha annunciato di aver raggiunto un accordo definitivo per essere acquisita da un consorzio di investitori privati, che comprende anche Saudi Arabia Public Investment Fund (PIF). L'operazione ha un valore di ben 55 miliardi di dollari.

Al netto degli aspetti finanziari, il futuro del colosso del gaming resta ricco di incognite. In un documento, EA ha chiarito per la prima volta alcuni aspetti dell'operazione e, soprattutto, ha confermato che l'azienda manterrà il controllo creativo e intende sfruttare appieno l'AI.

Cosa cambierà?

EA prova a fare chiarezza sul suo futuro rispondendo a una serie di domande, con l'obiettivo di eliminare i dubbi emersi in queste settimane. Alla domanda "La nostra cultura cambierà in seguito a questo accordo?", infatti, l'azienda chiarisce che "manterrà il controllo creativo" e "la nostra tradizione di libertà creativa e di valori che mettono il giocatore al primo posto rimarrà intatta".

Per quanto riguarda la nuova proprietà, inoltre, viene aggiunto che "il Consorzio crede nella nostra visione, nella nostra leadership e nel nostro impegno nel creare giochi, storie e contenuti che riflettano una gamma di esperienze e nel fornirli alla nostra comunità di giocatori globale".

C'è poi la questione legata all'intelligenza artificiale. Secondo EA, infatti, si tratta di "uno strumento per consentire ai nostri dipendenti di mettere la creatività al primo posto, ripensando i flussi di lavoro e amplificando il potere creativo dei nostri team". Per un rapporto di Business Insider, invece, l'azienda starebbe spingendo in modo significativo sull'AI (recentemente è stato siglato un accordo con Stability AI), cercando di integrarla in tutti i flussi di lavoro, con un uso massiccio anche per la produzione di codice. Questa scelta, almeno secondo il report, sta creando non pochi problemi.

La questione è sicuramente interessante e il futuro di EA dopo l'acquisizione sarà tutto da scoprire. È chiaro che, considerando l'importo elevato dell'operazione, il consorzio intende sfruttare al massimo le potenzialità dell'azienda che, tra il mantenimento del controllo creativo e l'uso dell'AI, punterà a crescere.