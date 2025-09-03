Dying Light: The Beast ha requisiti separati per laptop e desktop, ma decisamente criptici

Techland ha pubblicato i requisiti PC per Dying Light: The Beast che appaiono piuttosto curiosi. Le schede video mobile di AMD non vengono menzionate e i suggerimenti hardware risultano sbilanciati tra i vari produttori

Techland ha pubblicato i requisiti PC per Dying Light: The Beast, terzo capitolo della celebre saga survival. Un aspetto interessante è che stavolta gli sviluppatori hanno separato quelli desktop dalle controparti laptop, il che dovrebbe consentire di avere un'idea chiara dell'hardware necessario anche a chi gioca da portatile o handheld. La realtà, però, è che i requisiti sono quasi confusi.

Per quanto riguarda gli utenti desktop, i requisiti minimi sono curiosi. Se sul fronte della GPU una NVIDIA GeForce GTX 1060 o Radeon RX 5500 XT è sufficiente, come processore si richiede almeno un Intel Core i5-13400F o AMD Ryzen 7 5800F. Il tutto per eseguire il gioco a 1080p e 30 fps con il preset "Basso".

I raccomandati, invece, iniziano ad essere piuttosto esigenti. Certo, la risoluzione di riferimento è di 1440p a 60 fps, ma il preset grafico si ferma a "medio". In questo caso è richiesta una CPU Intel Core i5-13400F o AMD Ryzen 7 7700 abbinata a una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti o AMD Radeon RX 6750 XT o Intel Arc B580. In tutti e due i casi sopra, saranno necessari 16 GB di memoria RAM.

Coloro che invece desiderano giocare al massimo delle potenzialità offerte dal gioco, avranno bisogno di hardware top di gamma. Parliamo di una risoluzione di 4K a 60 fps con preset "Ultra". Lato CPU sarà necessario un processore Intel Core i9-14900K o AMD Ryzen 9 7950X3D insieme a una scheda video NVIDIA GeForce RTX 5070 o AMD Radeon RX 9070 o Intel Arc B580.

Soprattutto sul fronte delle GPU, la Intel Arc B580 è decisamente strana da vedere accostata alle RTX 5070 e Radeon RX 9070, due schede video che si posizionano in una fascia di prezzo nettamente superiore rispetto alla piccola di casa Intel, con un prezzo quasi triplo al confronto.

I requisiti laptop, invece, appaiono quasi criptici. Le schede video laptop di AMD – seppur oggettivamente rare – non vengono neanche menzionate. Piuttosto, insieme alla NVIDIA GeForce RTX 3050 80W+ Laptop, Techland suggerisce CPU Intel Core Ultra 7 285V con Arc 140V o Ryzen AI 7 350/360 tra i requisiti minimi (1080p, 30 fps e dettagli bassi). Sul fronte CPU, invece, si suggerisce un Intel Core i5-12450H o Ryzen 5 6600H o il succitato Core Ultra 7. Il tutto accompagnato da 16 GB di memoria RAM.

Per chi invece punta al 1440p a 60 fps con dettagli alti, le GPU suggerite sono la NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop o in alternativa un Ryzen AI Max+ 395, la cui iGPU sembra tenere testa alla dedicata di fascia media di NVIDIA. Sul fronte CPU, invece, si escludono gli Ultra e sul fronte Intel viene suggerito un Core i7-14700HX, mentre lato AMD un Ryzen 9 8940HX. In questo caso la memoria RAM sale a 32 GB.

Nelle immagini sono riportati i requisiti completi, anche se naturalmente fanno riferimento ai preset proposti da Techland, ma nulla vieta di personalizzare i parametri così da raggiungere il compromesso più in accordo con i propri gusti. Peraltro, oltre al ray tracing per l'illuminazione globale, saranno supportate diverse tecnologie recenti, tra cui le ultime iterazioni degli scaler dei diversi produttori che consentiranno di ottenere prestazioni migliorate anche in presenza di hardware più datato.

Vi ricordiamo che Dying Light: The Beast è atteso per il prossimo 19 settembre per PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5.