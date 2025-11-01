Durissimo colpo per Nintendo: l'ufficio brevetti giapponese boccia le accuse contro Palworld
LUfficio Brevetti giapponese ha respinto la domanda di Nintendo per brevettare le meccaniche di cattura dei Pokémon, giudicandole non originali e già presenti in altri giochi. La decisione, pur non definitiva, potrebbe indebolire la causa contro Pocketpair e il suo Palworld, mentre in USA Nintendo è riuscita a ottenere la registrazione per un brevetto analogodi Vittorio Rienzo pubblicata il 01 Novembre 2025, alle 10:31 nel canale Videogames
Il contenzioso legale tra Nintendo e Pocketpair, sviluppatore di Palworld, si evolve con un inaspettato risvolto. L'Ufficio Brevetti del Giappone (JPO) ha respinto una delle domande di brevetto presentate da Nintendo. In particolare, quella relativa a meccaniche di cattura e lancio di oggetti simili a quelle viste nei giochi della serie Pokémon del quale si era discusso a novembre dello scorso anno.
La domanda, registrata con numero 2024-031879, tentava di brevettare il sistema di cattura dei mostri attraverso il lancio di una sfera durante il gameplay. Secondo il JPO, l’invenzione non presenta sufficiente originalità tecnica, poiché simili funzioni esistevano già in titoli precedenti come Monster Hunter 4, Ark: Survival Evolved, Craftopia (lo stesso studio di Palworld) e Pokémon Go. Certo, Pokémon è un titolo decisamente più anziano di quelli succitati, ma la richiesta è stata presentata nel 2024, figlia di un brevetto registrato solo nel dicembre del 2021.
Il documento ufficiale spiega che l’idea "poteva essere facilmente realizzata da chi possiede conoscenze comuni nel settore", segnalando quindi la mancanza dei requisiti per la concessione del brevetto. La decisione non è ancora definitiva: Nintendo può presentare una versione modificata della domanda per tentare di ottenere l’approvazione.
Il rifiuto del brevetto non comporta conseguenze dirette sul processo in corso contro Pocketpair, ma secondo gli esperti citati da GamesFray, le corti giapponesi tendono a rispettare le valutazioni dell’Ufficio Brevetti. In altre parole, questa decisione potrebbe indebolire la posizione legale di Nintendo nel procedimento legale.
Nel frattempo, Palworld ha già modificato diverse parti del suo gameplay a causa della disputa: sono state rimosse le pal sphere ed è stato modificato il sistema di volo. Tuttavia, Pocketpair continua a difendere la propria posizione: nei documenti depositati in tribunale sostiene che i brevetti contestati siano invalidi e che le meccaniche di cattura dei mostri non siano una proprietà esclusiva di Nintendo.
Negli Stati Uniti, invece, la situazione è differente: lì Nintendo ha ottenuto un brevetto simile, che copre meccaniche di evocazione di un personaggio secondario durante i combattimenti. Resta da vedere quanto sarà effettivamente impugnabile in tribunale e quale impatto avrà sulle future produzioni videoludiche. Al momento, però, la disputa è confinata al territorio giapponese, per cui a prescindere dall'esito, non ha effetto sugli altri mercati.
La vicenda, dunque, è tutt'altro che conclusa, ma il recente parere dell’Ufficio Brevetti rappresenta un colpo non trascurabile per Nintendo, che da oltre un anno tenta di difendere la proprietà intellettuale dei suoi franchise più redditizi.
Ma che è sta cosa? io ricordo vecchi giochi che già facevano ciò.
Sembra che l'ufficio brevetti sia diventato ridicolo
Nintendo la rispetto perchè ci sono cresciuto col nes il snes gameboy e cosi via fino alla Wii U.
Ma che si attacchi anche a delle maccaniche di gioco che realizza, è da egoisti.
Faccio un esempio. Quando uscì Darksiders 2 , ho notato che alcune meccaniche sono come Zelda. Esempio, il mitico rampino che si attacca a tutto.
I luoghi pure. Tipo la zona col deserto con il vermone gigante.
Non capisco cosa possa esserci di copyright su un involucro che usi per rinchiudere ed evocare una creatura.
Se vogliamo vedere, l'onda sigillante usata dal genio delle tartarughe è un meccanismo simile che usa un involucro a forma di vaso associata ad una tecnica.
Idea ispirata da Dune
Ha fatto benissimo. Come si può brevettare una cosa del genere? Le idee non dovrebbero essere brevettate, ma solo la modalità di implementazione effettiva delle stesse (cioè un prodotto realmente creato e non solo pensato, che per quanto riguarda il software sarebbe il codice sviluppato per implementare le meccanioche di cattura).
Ormai qualsiasi cosa che la gente si inventa rischia di essere brevettata con le conseguenze assurde del caso che quando una azienda la realizza fisicamente di sua iniziativa salta fuori quello che dice di "averla brevettata"
ti ha preparato la merenda? ma che cosa vuoi rispettare è una mega corporation hanno torto a prescindere...piantatela di porvi a 90°
