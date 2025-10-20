Due nuovi giochi di Halo in arrivo nel 2026: remake di Combat Evolved e un live-service alla Fortnite

Secondo l'insider RebsGaming, Halo Studios sta sviluppando due giochi per il 2026: un remake di Halo: Combat Evolved e un titolo multiplayer live-service ispirato a Fortnite. Il remake userà Unreal Engine 5, mentre il nuovo progetto offrirà contenuti stagionali ed eventi online

Il 2026 si preannuncia come un anno cruciale per il futuro del franchise Halo. Secondo nuove indiscrezioni riportate dall'insider RebsGaming, Halo Studios sarebbe attualmente al lavoro su due nuovi titoli destinati al lancio nello stesso anno: un remake di Halo: Combat Evolved e un nuovo progetto multiplayer live-service ispirato al modello di successo di Fortnite.

Le informazioni, emerse in vista dell'Halo World Championship 2025 previsto per il 24 ottobre, delineano un piano ambizioso da parte dello studio. Durante l'evento, Halo Studios dovrebbe svelare ufficialmente uno dei nuovi progetti e offrire un'anteprima su come intende portare la serie nel futuro. Il primo dei due giochi sarebbe una reinterpretazione moderna del leggendario Halo: Combat Evolved, titolo che ha definito il genere degli sparatutto su console all'inizio degli anni 2000.

Secondo RebsGaming, il remake dovrebbe essere sviluppato con una combinazione di Unreal Engine 5 e una versione modificata del Reach Engine, offrendo un comparto tecnico di nuova generazione e potenzialmente anche cambiamenti significativi nel gameplay, pur mantenendo lo spirito originale del gioco.

Halo: ulteriori dettagli sul secondo dei due giochi del 2026

Il secondo progetto rappresenterebbe invece una svolta più sperimentale per la saga: si tratterebbe di un gioco multiplayer indipendente, pensato come piattaforma live-service in continua evoluzione.

Nonostante venga descritto come "simile a Fortnite", le fonti precisano che non si tratterebbe di un vero e proprio battle royale, bensì di un'esperienza online dinamica con aggiornamenti stagionali, eventi tematici e contenuti rotanti. L'obiettivo sarebbe quello di creare un ecosistema competitivo duraturo, capace di mantenere l'interesse dei giocatori nel tempo.

Il progetto, che punterebbe a un forte coinvolgimento della community, potrebbe rappresentare un tentativo di rilanciare la componente multiplayer del franchise dopo le difficoltà incontrate da Halo Infinite. Non resta che attendere pochi giorni e, forse, apprenderemo tutti i dettagli direttamente dagli sviluppatori.