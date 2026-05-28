Dragon Quest 12 cambia nome e riparte da zero: presentato anche un capitolo spin-off
Square Enix ha rinominato Dragon Quest 12 in Beyond Dreams e riavviato completamente lo sviluppo dopo diversi problemi produttivi. Il gioco introdurrà nuove idee mantenendo lo stile classico della serie. Annunciato anche Dragon Quest Monsters: The Withered Worlddi Francesco Messina pubblicata il 28 Maggio 2026, alle 08:51 nel canale Videogames
Square Enix
Square Enix ha finalmente fornito un importante aggiornamento su Dragon Quest 12, il nuovo capitolo principale della storica saga JRPG. Durante l'annuncio, il produttore esecutivo Yosuke Saito e il creatore della serie Yuji Horii hanno confermato che il gioco non si chiamerà più Dragon Quest 12: The Flames of Fate, ma Dragon Quest 12: Beyond Dreams. Insieme al nuovo titolo sono stati mostrati anche un logo inedito e un primo teaser dedicato alle ambientazioni del gioco.
Secondo quanto spiegato da Saito, il progetto originale ha incontrato numerosi ostacoli durante lo sviluppo. A causa di una riorganizzazione interna del team e delle difficoltà legate alla visione iniziale del titolo, Square Enix ha deciso di riavviare completamente la produzione, ripartendo praticamente da zero. Nonostante questo importante cambiamento, il team promette che il nuovo gioco includerà molti elementi mai visti prima in un capitolo di Dragon Quest.
I fan storici della serie potranno comunque ritrovare alcuni elementi classici. Sono infatti confermati i character design del compianto Akira Toriyama e le musiche del defunto Koichi Sugiyama, figure storiche strettamente legate all'identità del franchise.
Non solo Dragon Quest 12: annunciato anche u capitolo spin-off
Per quanto riguarda la trama, Beyond Dreams seguirà un nuovo protagonista tormentato da misteriose visioni. Secondo Horii, il personaggio intraprenderà un viaggio alla ricerca di risposte e queste potrebbero condurre a un futuro luminoso, anche se il percorso sarà caratterizzato da momenti oscuri e difficili.
Il teaser ha mostrato diversi scenari, tra cui foreste, deserti e spiagge, offrendo un primo sguardo alla direzione artistica del progetto. Sono apparsi anche altri due personaggi: una donna esperta di tecnologia, accompagnata da una sorta di moto fluttuante e da robot, e un guerriero dall'aspetto simile a una lucertola, successivamente visto con un'armatura rossa. Nel filmato il protagonista affronta persino un gigantesco drago corazzato senza mostrare alcun timore.
Square Enix non ha fornito una finestra di lancio per Dragon Quest 12: Beyond Dreams, e considerando il riavvio dello sviluppo è probabile che il gioco richieda ancora molto tempo prima dell'uscita. Yuji Horii si è però detto convinto che i fan "lo ameranno". Nel frattempo, la compagnia ha annunciato anche Dragon Quest Monsters: The Withered World, nuovo capitolo spin-off della serie Monsters. Il gioco arriverà su PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.
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