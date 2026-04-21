Dragon Ball Xenoverse 3 annunciato ufficialmente con una nuova ambientazione futuristica e uscita prevista nel 2027

Dragon Ball Xenoverse 3 arriverà nel 2027 su console e PC, con una nuova ambientazione futuristica a West City. Il gioco introdurrà elementi tecnologici, personalizzazione avanzata e nuovi personaggi accanto a volti noti come Piccolo

Dragon Ball Xenoverse 3 è stato ufficialmente annunciato, segnando il ritorno di una delle serie più amate dai fan dell'universo creato da Akira Toriyama. Il nuovo capitolo arriverà nel corso del 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, promettendo un'evoluzione significativa rispetto ai titoli precedenti.

A differenza dei capitoli passati, il gioco sarà ambientato in una versione inedita e futuristica di West City, uno dei luoghi iconici della saga di Dragon Ball. In questo nuovo contesto, i giocatori vestiranno i panni di una recluta dei "Greater Saiyans", un'organizzazione incaricata di difendere il mondo da una minaccia ancora sconosciuta. Come da tradizione della serie Xenoverse, sarà possibile creare il proprio personaggio e svilupparlo nel corso dell'avventura.

Uno degli aspetti più interessanti di questo nuovo capitolo è l'introduzione di elementi tecnologici avanzati all'interno del gameplay. Il classico Scouter, già noto ai fan, sarà infatti arricchito da funzionalità moderne come social media e piattaforme di streaming musicale, completamente integrate nell'esperienza di gioco. Questa scelta rappresenta un deciso passo verso un'ambientazione più contemporanea e dinamica, capace di differenziarsi dai capitoli precedenti.

Ulteriori dettagli sul gioco e sull'architettura di Dragon Ball Xenoverse 3

Il sistema di gioco sembra inoltre evolversi con l'introduzione di un possibile sistema di equipaggiamento più articolato, che potrebbe offrire maggiore profondità nella personalizzazione dei personaggi. Non mancheranno, ovviamente, volti noti dell'universo Dragon Ball: nel trailer di annuncio sono già apparsi personaggi iconici come Piccolo, affiancati da nuove varianti e reinterpretazioni.

Un altro elemento distintivo sarà la possibilità di combattere al fianco di altri membri dei Greater Saiyans, caratterizzati da uniformi che richiamano lo stile del Great Saiyaman. Questo suggerisce un'esperienza più cooperativa e orientata al lavoro di squadra, mantenendo al contempo l'azione frenetica tipica della serie.

Nonostante l'uscita sia ancora lontana, prevista per il 2027, l'annuncio ha già acceso l'entusiasmo della community. È probabile che nei prossimi mesi vengano rivelati ulteriori dettagli su gameplay, storia e personaggi, alimentando l'attesa per questo nuovo capitolo.