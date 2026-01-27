Dragon Ball: annunciato Project Age 1000 con design inediti di Toriyama, il titolo arriverà nel 2027

Durante il Dragon Ball Genkidamatsuri è stato annunciato Dragon Ball: Project Age 1000, un nuovo videogioco in uscita nel 2027. Il progetto includerà design inediti di Akira Toriyama e sarà ambientato nell'era Age 1000

Durante il Dragon Ball Genkidamatsuri, l'evento organizzato per celebrare i 40 anni di Dragon Ball, è stato annunciato un nuovo videogioco dedicato allo storico franchise creato da Akira Toriyama. L'uscita è prevista nel corso del 2027 e l'annuncio ha subito attirato grande attenzione, soprattutto perché il progetto includerà design completamente inediti realizzati dallo stesso Toriyama, scomparso nel marzo del 2024.

Il titolo è attualmente noto con il nome provvisorio di Dragon Ball: Project Age 1000. Al momento le informazioni ufficiali sono ancora limitate, ma è stato confermato che lo sviluppo del gioco è iniziato circa sei anni fa, quando Toriyama era ancora in vita. Questo rende il progetto particolarmente significativo, poiché permetterà ai fan di scoprire alcune delle ultime creazioni artistiche del maestro, contribuendo a preservarne l'eredità creativa all'interno dell'universo di Dragon Ball.

L'annuncio è stato accompagnato da un breve trailer, che offre un primo sguardo al gioco e introduce uno dei personaggi inediti. Il filmato suggerisce la presenza di elementi che ricordano un simulatore e mostra la trasformazione in Super Saiyan del misterioso protagonista, alimentando le speculazioni sul gameplay e sulla struttura narrativa. Sebbene non siano stati chiariti i dettagli sulle meccaniche di gioco, il tono del trailer lascia intendere un'esperienza diversa rispetto ai capitoli più tradizionali della serie.

Dragon Ball: Project Age 1000 e ulteriori dettagli emersi sul gioco

Particolarmente interessante è il riferimento temporale indicato nel titolo, "Age 1000". Questo periodo storico coincide con l'ambientazione della serie Dragon Ball Xenoverse, un dettaglio che ha immediatamente acceso il dibattito tra i fan.

Non è chiaro se Project Age 1000 rappresenterà un possibile terzo capitolo di Xenoverse o se darà invece origine a una nuova saga completamente autonoma, ambientata nello stesso arco temporale ma con personaggi e dinamiche inedite. Per il momento, gli sviluppatori non hanno confermato le piattaforme di destinazione né fornito informazioni approfondite sulla trama o sul sistema di combattimento.

Tuttavia, è stato annunciato che ulteriori dettagli verranno rivelati nel mese di aprile, quando il progetto verrà presentato in modo più completo. In attesa di nuove informazioni, i fan possono iniziare a familiarizzare con Project Age 1000 guardando e riguardando il primo trailer.