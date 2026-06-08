Dopo quasi 30 anni, l'originale Thief di Eidos torna in una versione completamente rinnovata e aggiornata

All'Xbox Games Showcase si è mostrato a quasi 30 anni dalla sua release originale un grande classico riproposto in versione rimasterizzata. Dopo i recenti interventi dedicati a System Shock e al suo seguito, Nightdive Studio ha annunciato ufficialmente Thief: The Dark Project Remastered, nuova edizione dell'iconico titolo stealth pubblicato originariamente nel 1998.

Il gioco riporta i giocatori nei panni di Garrett, il celebre ladro protagonista della serie, all'interno della cupa ambientazione nota come The City. Al momento della sua uscita, Thief si distinse per un approccio radicalmente diverso rispetto agli sparatutto in prima persona che dominavano il mercato, grazie a meccaniche basate sulla furtività e sull'uso dell'ambiente piuttosto che sul combattimento diretto.

La nuova rimasterizzazione abbraccia l'intera esperienza originale e include anche tutti i contenuti presenti in Thief Gold, edizione pubblicata nel 1999 che aggiunse missioni, nemici e parti della narrazione. Nightdive ha aggiornato numerosi elementi tecnici, tra cui texture migliorate, modelli tridimensionali rivisti e animazioni aggiornate, oltre ad alcune correzioni apportate al level design originale.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla modernizzazione dell'esperienza di gioco. Tra le novità spicca una ruota rapida per armi e oggetti, progettata per rendere più immediata la selezione degli strumenti durante le missioni.

Secondo Nightdive, Thief rappresentò il primo gioco stealth a utilizzare luce e suono come meccaniche centrali, consentendo ai giocatori di nascondersi nell'oscurità, evitare le guardie e sfruttare il rumore per ingannare i nemici. I livelli mantengono la loro struttura aperta e labirintica, mentre gli NPC continuano a reagire dinamicamente alle azioni del giocatore, con la capacità di ascoltare rumori sospetti, comunicare tra loro e attivare allarmi.

La nuova iterazione conserva inoltre i tre livelli di difficoltà per ogni missione, ciascuno caratterizzato da obiettivi differenti che aumentano la rigiocabilità. Debuttano anche un pratico selettore delle missioni, utile per rivivere rapidamente i capitoli già completati, e il supporto nativo alle campagne personalizzate, una funzione particolarmente apprezzata dai giocatori storici.

Sul fronte tecnico, Thief: The Dark Project Remastered offrirà supporto fino a 4K e 120 fotogrammi al secondo, oltre alla compatibilità con mouse e tastiera e con i controller moderni. Completano il pacchetto una serie di obiettivi sbloccabili e una raccolta di materiali dietro le quinte dedicati allo sviluppo del titolo originale.

Nightdive non ha ancora comunicato una data precisa per il lancio, ma la pubblicazione è prevista nel corso dell'inverno. Il gioco arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Steam, Epic Games Store e GOG.