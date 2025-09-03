Dopo la polemica, la resurrezione: The Crew torna in vita, ma senza il consenso di Ubisoft

Un gruppo di fan ha creato The Crew Unlimited, un emulatore di server che riporta online il racing game Ubisoft chiuso nel 2024. Disponibile dal 15 settembre 2025, il progetto supporterà la versione PC tramite Steam e abiliterà tutte le funzionalità del gioco

Un gruppo di appassionati ha riportato in vita The Crew, il discusso racing game di Ubisoft, grazie allo sviluppo di un emulatore di server indipendente. Il progetto, chiamato The Crew Unlimited (TCU), sarà disponibile dal 15 settembre 2025 e consentirà ai possessori del titolo su PC (via Steam) di tornare a gareggiare online.

L’iniziativa è nata nel 2024, quindi subito dopo la chiusura ufficiale dei server da parte di Ubisoft. Una decisione che aveva generato malcontento nella community, non solo per la chiusura improvvisa, ma anche e soprattutto per la rimozione del gioco dalle librerie UbiConnect di chi il gioco lo aveva regolarmente acquistato, a completa discrezione del publisher.

Fu proprio la strategia di Ubisoft a dare vita al movimento Stop Killing Games, impegnato nella difesa della preservazione dei videogiochi. Abbiamo avuto modo di parlare con Daniel Ondruska, portavoce dell'ECI (European Citizens' Initiative), lo scorso luglio, il quale ci ha spiegato che l'obiettivo del movimento è proprio preservare il diritto dei consumatori di fruire del prodotto acquistato.

In particolare, si richiede l'opportunità di poter lavorare sui giochi con mezzi propri e a proprie spese, così che possano sopravvivere anche in seguito all'interruzione del supporto. Non è raro che alcuni giochi vengano abbandonati, fino poi alla chiusura, quando supportarli non risulta redditizio per il produttore.

A tal proposito, Ubisoft criticò l'iniziativa sostenendo che i costi, in termini tanto economici quanto temporali, sarebbero troppo elevati per consentire al gioco di funzionare anche in seguito all'interruzione del supporto. Eppure, un gruppo di sviluppatori indipendenti senza alcun tipo di sovvenzione, se non le proprie competenze, è riuscito a fare ciò che Ubisoft ha ritenuto finanziariamente insostenibile.

Gli sviluppatori di TCU hanno spiegato che il software includerà sia una modalità online, con server dedicati, sia una modalità offline, basata su un server locale che gira sul proprio computer. Questa soluzione garantirebbe che il gioco resti accessibile anche in futuro, senza il rischio di venire nuovamente disattivato.

"Il tuo server locale, i tuoi salvataggi locali, il tuo gioco. Nessuno potrà mai più togliertelo" si legge sul sito ufficiale del progetto che espone tutte le caratteristiche e le funzionalità che saranno disponibili al lancio della versione 1.0.

Al momento il supporto riguarda esclusivamente la versione PC, ma il team spera in prospettiva di ampliare la compatibilità alle console. Naturalmente si tratta di un progetto ambizioso e ad alto rischio.

L'iniziativa non è stata autorizzata da Ubisoft, il che potrebbe comportare una violazione dei diritti d'autore. Per quanto il gioco sia stato rimosso dagli store e non venga più supportato, la proprietà intellettuale rimane nelle mani del publisher francese che potrebbe richiedere la chiusura del progetto.

Abbiamo forti dubbi sul numero di giocatori che ripopoleranno il gioco, probabilmente una nicchia nella nicchia. Tuttavia, si tratta di un precedente fondamentale, un esercizio di stile che, almeno in parte, smentisce le difficoltà elencate dai publisher nel rendere il gioco fruibile anche in seguito all'interruzione del supporto.