Dopo 14 anni di cammino, KurtJMac raggiunge le Terre Lontane: record mondiale in Minecraft

Dopo 14 anni e mezzo di cammino nel mondo di Minecraft, lo streamer KurtJMac ha raggiunto le leggendarie Far Lands, conquistando un Guinness World Record per il viaggio più lungo nel gioco

Dopo oltre 14 anni di cammino virtuale, il content creator e streamer americano Kurt J. Mac ha finalmente raggiunto le legendarie Far Lands di Minecraft (Terre Lontane), completando una delle imprese più incredibili nella storia del gaming.

Il viaggio, iniziato nel marzo 2011 con la serie Far Lands or Bust, si è concluso lo scorso 4 ottobre 2025, segnando un nuovo Guinness World Record per la camminata più lunga mai realizzata nel popolare sandbox di Mojang.

L'obiettivo di KurtJMac non era solo personale. Attraverso oltre 850 episodi caricati su YouTube e dirette streaming su Twitch, il giocatore ha trasformato la sua avventura in un progetto di beneficenza che, nel corso di 14 anni e mezzo, ha raccolto più di 525.000 dollari a favore di organizzazioni come Childs Play, Direct Relief e la Progressive Animal Welfare Society. L'ultima campagna è destinata a UNRWA USA, con un traguardo di 50.000 dollari.

Minecraft: le Terre Lontane, cosa sono e come si formano?

Le Terre Lontane non sono un'area ufficiale del gioco, ma un'anomalia che si genera a circa 12,5 milioni di blocchi dal centro della mappa, dove l'algoritmo del terreno inizia a collassare, creando paesaggi surreali e frammentati.

Mojang ha corretto questo bug nel 2014, con l'aggiornamento 1.8, ma Kurt ha scelto di restare alla versione Beta 1.7.3 per mantenere intatta la sua meta originale. La sua perseveranza l'ha spinto a superare montagne, deserti e oceani virtuali, documentando ogni passo in un viaggio più lungo di un decennio.

Il momento dell'arrivo è stato quasi mistico: il gioco faticava a caricare i blocchi, il mare sembrava infinito e, a poco a poco, la nebbia ha lasciato intravedere l'inconfondibile parete glitchata delle Far Lands. Dopo qualche minuto di attesa, Kurt ha fatto il passo decisivo, entrando nel caotico labirinto di roccia e completando la sua epopea digitale.