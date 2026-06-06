Dopo 12 anni torna Alien: Isolation. Ecco il sequel con nuova ambientazione

Al Summer Game Fest 2026, Creative Assembly ha presentato il primo trailer cinematico esteso di Alien: Isolation 2, sequel atteso da 12 anni. Il gioco abbandona la struttura claustrofobica della nave spaziale per ambientarsi su un mondo-colonia remoto e tempestoso, alternando gli interni dell'avamposto Kurosaki Station alla superficie del pianeta.

A dodici anni di distanza dall'uscita del capitolo originale, Alien: Isolation 2 è finalmente uscito dall'ombra. Durante la showcase principale del Summer Game Fest 2026, Creative Assembly ha pubblicato il primo trailer cinematico esteso del sequel, offrendo un assaggio concreto - seppur ancora limitato - di quello che i fan della serie possono aspettarsi.

Il filmato mostra stazioni in stato di abbandono, ambienti interni dal sapore retrò-fantascientifico, l'inconfondibile silhouette dello Xenomorfo e l'impiego di un lanciafiamme da parte di un sopravvissuto. Non mancano urla e scenari in evidente stato di crisi. La regia del trailer non rivela meccaniche di gioco, ma stabilisce con chiarezza il registro narrativo e visivo a cui il titolo intende attenersi.

La differenza strutturale più rilevante rispetto al predecessore riguarda l'ambientazione. Se Alien: Isolation del 2014 confinava l'azione all'interno della stazione spaziale Sevastopol, il sequel sposta l'azione su quello che gli sviluppatori descrivono come un mondo-colonia remoto, battuto dalle tempeste. I giocatori si troveranno a dover sopravvivere sia negli spazi interni dell'avamposto Weyland-Yutani denominato Kurosaki Station, sia sulla superficie esterna del pianeta, con tutte le implicazioni ambientali che ne conseguono.

La scelta di ampliare il perimetro dell'azione introduce una variabile scenografica inedita per la serie, pur mantenendo - stando alle prime dichiarazioni del team - quella componente di claustrofobia che ha caratterizzato il primo capitolo. La coabitazione tra spazi aperti potenzialmente ostili e corridoi angusti dovrebbe alimentare una tensione costante, senza alleggerire la pressione sul giocatore.

Il progetto era stato ufficialmente confermato in occasione del decimo anniversario del gioco originale, quando il director Al Hope aveva annunciato che i lavori erano in corso. Da quel momento le informazioni rilasciate erano rimaste estremamente contenute: un primo teaser trailer nei mesi precedenti, e ora questo secondo filmato, che Creative Assembly stessa qualifica come un'anteprima estesa piuttosto che come una presentazione esaustiva del prodotto.

Lo studio ha anticipato che ulteriori dettagli tecnici e narrativi saranno comunicati in futuro, senza fornire una finestra temporale precisa. Il titolo arriverà su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, e Nintendo Switch 2.