Dopo 10 anni Steam dice addio alle gift card fisiche: unica soluzione contro le truffe

Valve ha confermato la progressiva uscita dal mercato delle carte regalo Steam fisiche, una presenza consolidata nei negozi di elettronica e nella grande distribuzione da oltre un decennio. L'azienda ha spiegato che la decisione nasce dall'esigenza di rafforzare la sicurezza degli utenti e limitare le attività fraudolente che da anni coinvolgono questo genere di prodotti.

Le gift card di Steam hanno debuttato nei punti vendita nel 2012, mentre il programma dedicato alle versioni digitali è arrivato solo cinque anni più tardi, nel 2017. Nonostante numerosi interventi introdotti nel corso del tempo, Valve ritiene che le contromisure adottate non siano più sufficienti per contrastare un fenomeno che continua a colpire sia gli utenti della piattaforma sia altre persone coinvolte nelle truffe.

Secondo quanto spiegato dall'azienda, i criminali informatici utilizzano frequentemente le carte regalo dei principali marchi tecnologici per ottenere denaro in modo illecito. Le vittime vengono convinte ad acquistare gift card e a condividere successivamente i codici di attivazione. Una volta ottenuti, questi codici risultano particolarmente difficili da tracciare e possono essere impiegati per trasferire valore economico in maniera rapida.

Nel corso degli anni Valve ha introdotto diverse misure di protezione. Tra queste figurano la collaborazione con rivenditori e forze dell'ordine, l'aggiunta di avvisi anti-truffa direttamente sulle confezioni, limitazioni sul riscatto delle carte in base alla valuta del portafoglio Steam e controlli sulla distribuzione nei casi considerati sospetti.

L'azienda sottolinea però che chi organizza queste attività illecite ha continuato ad adattarsi ai nuovi vincoli imposti. Ogni restrizione introdotta nel sistema è stata progressivamente aggirata, riducendo l'efficacia delle iniziative messe in campo per proteggere i consumatori.

Per gli utenti non cambierà nulla nell'immediato. Le carte regalo Steam fisiche già in circolazione continueranno infatti a essere accettate senza limitazioni. Valve interromperà però i rifornimenti ai rivenditori e non produrrà nuove scorte una volta esaurite quelle attualmente disponibili sul mercato.

La società stima che il processo di eliminazione si completerà entro la fine del 2026. A quel punto resteranno disponibili esclusivamente le carte regalo digitali Steam, acquistabili direttamente attraverso i canali ufficiali della piattaforma. Secondo Valve, questa soluzione presenta un livello di esposizione inferiore rispetto alle frodi che da tempo interessano le versioni fisiche.

Naturalmente, Steam è solo la prima ad adottare apertamente questa contromisura, ma non si può escludere che altri distributori come Sony o Microsoft decidano di abbandonare la nave delle gift card fisiche in favore di prodotti esclusivamente digitali.