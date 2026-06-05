Dopo 007 First Light, Amazon valuta un possibile sequel: IO Interactive sarà coinvolta?

Il successo di 007 First Light ha riacceso l'interesse per i videogiochi dedicati a James Bond. Amazon MGM possiede ora i diritti del franchise e intende gestire direttamente i prossimi progetti, pur precisando che non sono state prese decisioni definitive e che IO Interactive potrebbe essere coinvolta nuovamente

L'uscita di 007 First Light ha riportato James Bond al centro dell'attenzione del settore videoludico. Il titolo sviluppato da IO Interactive, studio conosciuto soprattutto per la serie Hitman, ha ottenuto riscontri positivi dalla critica e, secondo le più recenti stime, avrebbe fatto registrare anche buoni risultati sul piano commerciale.

Il successo del progetto ha però acceso l'interesse anche sul futuro della serie. A intervenire sull'argomento è stato Jeff Gattis, general manager di Amazon Gaming, che ha spiegato come la situazione attuale sia legata alle modalità con cui Amazon è entrata in possesso dei diritti dell'universo di James Bond.

Durante un'intervista concessa a Polygon, Gattis ha precisato che Amazon non ha sviluppato direttamente 007 First Light. Quando il progetto è stato avviato, infatti, l'accordo tra i detentori del marchio e IO Interactive era già stato definito. Solo successivamente Amazon ha acquisito MGM e, con essa, anche le proprietà intellettuali legate all'agente segreto britannico.

Quale sarà il futuro di 007 First Light e del suo eventuale sequel?

Le dichiarazioni del dirigente hanno lasciato intendere che i futuri videogiochi basati su James Bond potrebbero essere gestiti più direttamente da Amazon. Questa prospettiva rientra in una strategia più ampia che punta a creare collegamenti tra videogiochi, serie televisive e produzioni cinematografiche.

L'azienda sta già lavorando a diversi progetti destinati a Prime Video basati su marchi molto popolari nel mondo dei videogiochi. Tra gli esempi citati figurano God of War e Tomb Raider, franchise che Amazon intende sviluppare attraverso più forme di intrattenimento. L'obiettivo è valorizzare le proprie proprietà intellettuali su piattaforme differenti e creare un ecosistema condiviso tra giochi e contenuti audiovisivi. Le parole di Gattis hanno generato qualche preoccupazione tra gli appassionati.

Da una parte c'è la reputazione costruita da IO Interactive grazie al lavoro svolto su 007 First Light; dall'altra, la divisione gaming di Amazon non ha sempre convinto il pubblico con i risultati ottenuti finora. Per questo motivo Amazon ha successivamente diffuso una nota ufficiale per chiarire la situazione. La società ha sottolineato di avere un rapporto molto positivo con lo studio danese e di essere soddisfatta del lavoro svolto insieme. Inoltre, ha precisato che è ancora prematuro discutere di eventuali nuovi videogiochi dedicati a James Bond e che un futuro coinvolgimento di IO Interactive non è affatto escluso.