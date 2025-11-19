DOOM: The Dark Ages si espande con Ripatorium 2.0 e nuove funzioni social

L'Update 3 di DOOM: The Dark Ages introduce Ripatorium 2.0, che permette fino a cinque round per incontro, dieci ondate per round e Passcode condivisibili con gli amici. Arrivano anche cinque nuove tracce musicali e quattro comandi riassegnabili

DOOM: The Dark Ages continua a evolversi e ad arricchirsi di contenuti, grazie al nuovo Update 3 rilasciato da Bethesda Softworks e id Software. L'aggiornamento porta con sé tante novità per il Ripatorium, la modalità in stile Orda introdotta lo scorso agosto, che da oggi diventa più profonda, personalizzabile e soprattutto condivisibile con gli amici.

La novità più significativa è l'arrivo del Ripatorium 2.0, che amplia le possibilità di creazione e modifica delle battaglie. Ora ogni incontro può contenere fino a cinque round, ciascuno a sua volta suddiviso in un massimo di dieci ondate di respawn. Questo permette ai giocatori di costruire scenari molto più complessi, intensi e longevi rispetto al passato, dando vita a vere e proprie sfide su misura.

La funzione che sta già facendo parlare di sé, però, è l'introduzione dei Passcode unici per ogni round. Grazie a questi codici, i giocatori possono condividere facilmente le proprie creazioni: basta comunicare il Passcode a un amico, che potrà caricare l'incontro in modo immediato e affrontarlo a sua volta. Bethesda segnala che il sistema è ancora in fase beta.

DOOM: The Dark Ages, ulteriori novità introdotte con l'ultimo aggiornamento

L'aggiornamento introduce anche novità sul fronte audio: il Ripatorium Jukebox riceve cinque tracce inedite tratte dalla colonna sonora ufficiale del gioco. I nuovi brani: Theomachy, Bloodspill, Divine Retribution, From the Ashes e Wither and Writhe, arricchiscono l'atmosfera delle battaglie e offrono ancora più varietà per chi ama massimizzare l'adrenalina durante lo sterminio dei demoni.

Su richiesta della community, Update 3 porta anche quattro nuovi comandi riassegnabili all'interno delle impostazioni. I giocatori ora possono impostare scorciatoie per:

Prossima arma da mischia

Arma da mischia precedente

Prossima Shield Rune

Shield Rune precedente

Queste aggiunte rendono l'azione più fluida e immediata, evitando di dover aprire menu durante i combattimenti e permettendo di mantenere il ritmo serrato tipico della saga.