DOOM: The Dark Ages si espande con Revelations: la nuova arma promette di rivoluzionare i combattimenti

id Software ha annunciato Revelations, la nuova espansione di DOOM: The Dark Ages in arrivo il 7 luglio 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il DLC introduce una campagna inedita, nuovi nemici, la Chain Spear e contenuti aggiuntivi per il Ripatorium attraverso l'aggiornamento 3.0.

DOOM: The Dark Ages continuerà ad espandersi nel 2026 con Revelations, la nuova campagna aggiuntiva annunciata da id Software nel corso dell'Xbox Games Showcase. L'espansione sarà disponibile dal 7 luglio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, aggiungendo un nuovo capitolo alla storia dello Slayer e introducendo diverse novità sul fronte del gameplay.

Secondo quanto comunicato dallo sviluppatore, la trama di Revelations porterà il protagonista ad affrontare una delle fasi più difficili della sua esistenza. Ferito e tradito, lo Slayer si ritroverà intrappolato in una sorta di purgatorio dal quale potrà uscire soltanto confrontandosi con le verità più oscure del proprio passato. Nel corso dell'avventura sarà affiancato da un misterioso alleato e dovrà affrontare una creatura descritta come un'abominazione divina per liberare i propri seguaci e modificare il corso del proprio destino.

Sul piano dei contenuti, l'espansione introdurrà nuovi livelli caratterizzati da enigmi più complessi rispetto a quelli presenti nella campagna principale, oltre a nuovi demoni e ulteriori elementi narrativi destinati ad ampliare la mitologia dell'universo di DOOM: The Dark Ages.

Tra le novità più rilevanti figura la Chain Spear, una nuova arma che promette di modificare sensibilmente il ritmo degli scontri. Si tratta di una lancia progettata per combinare mobilità e potenza offensiva, con un sistema che premia i giocatori capaci di padroneggiarne le meccaniche. Secondo id Software, l'obiettivo è offrire un approccio al combattimento più dinamico e basato sulla precisione, introducendo nuove possibilità tattiche per gli utenti più esperti.

Contestualmente al lancio dell'espansione arriverà anche Ripatorium 3.0, aggiornamento gratuito destinato a tutti i possessori del gioco. La modalità arena personalizzabile riceverà opzioni di personalizzazione più avanzate, un sistema migliorato per la generazione dei codici d'accesso e la possibilità di creare e salvare preset personali. I giocatori che acquisteranno Revelations potranno inoltre sbloccare tre nuove mappe, nuovi demoni e armi completamente potenziate da utilizzare all'interno del Ripatorium una volta completata la campagna.

Per quanto riguarda la distribuzione, Revelations sarà incluso senza costi aggiuntivi per i possessori della Premium Edition e della Collector's Bundle di DOOM: The Dark Ages. Chi possiede invece l'edizione standard potrà acquistare il DLC separatamente al prezzo di 19,99 dollari oppure effettuare l'upgrade alla Premium Edition.