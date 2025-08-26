Doom può essere installato su questa power bank, e gira benissimo

La community dei modder è riuscita a far girare Doom anche su un caricabatterie portatile. Aaron Christophel, attraverso il suo canale YouTube, ha documentato il processo che ha portato il leggendario sparatutto del 1993 sullo schermo del caricabatterie Anker Prime, dimostrando come l'hardware interno del dispositivo sia sorprendentemente adatto a questo tipo di operazione.

L'implementazione sfrutta le caratteristiche tecniche del caricabatterie, che integra un microcontrollore ESP32C3 accompagnato da 16 MB di spazio di archiviazione e 8 MB di RAM. Aaron Christophel ha confermato che l'ESP32C3 possiede le capacità necessarie per eseguire autonomamente Doom, rendendo possibile l'archiviazione e l'esecuzione del gioco direttamente sull'hardware interno del dispositivo di ricarica.

Doom gira anche sul caricabatterie Anker Prime

La sfida principale riguarda il sistema di controllo, considerando che Anker Prime Charger dispone esclusivamente di una rotella laterale come interfaccia utente. La mappatura dei comandi elaborata da Christophel prevede l'utilizzo del click sulla rotella per sparare, mentre la rotazione gestisce il movimento verticale della visuale. I movimenti orizzontali richiedono una combinazione di click e rotazione, creando uno schema di controllo poco convenzionale, per non dire assurdamente ostico rispetto agli standard tradizionali.

Le prestazioni registrate durante i test superano, però, le aspettative iniziali del progetto: il gioco mantiene una fluidità accettabile sul display integrato del caricabatterie, permettendo sessioni di gioco effettive durante i tempi di ricarica dei dispositivi collegati. La qualità dell'esperienza, pur con i limiti imposti dai controlli non standard, risulta sufficientemente godibile per brevi sessioni ludiche, anche se la realizzazione rappresenta più che altro un ulteriore esempio della versatilità di Doom e della creatività della community dei modder.

L'utilizzo di hardware di consumo comune per scopi ludici dimostra come dispositivi apparentemente dedicati a funzioni specifiche possano nascondere potenzialità inaspettate, aprendo prospettive interessanti per futuri progetti di hacking creativo su elettronica di uso quotidiano.