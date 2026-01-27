Doom gira su cuffie in-ear: puoi provarlo subito dal browser

Doom gira su un paio di earbud senza schermo e tasti dedicati: tramite il progetto Doombuds, il classico FPS degli anni 90 viene portato su PineBuds Pro e fruito via straming web in interattivo

Un nuovo tentativo di eseguire Doom su hardware insolito arriva dalle cuffie in-ear: Doom è stato effettivamente portato a girare su un paio di earbud, per lesattezza le PineBuds Pro, grazie a un progetto chiamato Doombuds. Non si tratta di un everdrive o di un emulatore su Raspberry Pi nascosto in una custodia, ma di un vero porting del gioco sull'hardware delle cuffie, spinto fino al punto in cui ogni frame viene inviato a un display remoto tramite streaming.

Come funziona il porting su PineBuds Pro

Il progetto è stato realizzato dallo sviluppatore australiano Arin Sarkisian, che ha sfruttato le PineBuds Pro, un modello di earbud concepito con firmware aperto e modificabile, definito come "le uniche earbud con firmware open source" sul sito di Doombuds. La CPU integrata nei PineBuds, seppur pensata per gestire codifica audio e gestione wireless, è stata portata a 300 MHz con laggiornamento della frequenza massima e la disattivazione delle modalità a basso consumo, ottenendo abbastanza potenza per riuscire a supportare l'esecuzione di una versione Doom "alleggerita".

La ROM originale di Doom richiede circa 4 MB di RAM oltre a un WAD non proprio piccolo, ma le earbud dispongono di circa 1 MB di RAM effettiva. Per far rientrare il gioco in questi vincoli, Sarkisian ha utilizzato una versione ridotta all'osso di Doom di 1,7 MB, che sacrifica alcuni fotogrammi d'animazione e taglia via una parte della colonna sonora. Sono stati fatti tagli ulteriori approfonditi alle strutture dati interne, con pre-generazione di lookup table, costanti in flash, variabili eliminate e ottimizzazioni che riducono l'impatto RAM a livelli sostenibili dall'hardware utilizzato.

Streaming video e controllo da remoto

Le earbud non hanno né schermo né tasti pensati per il gaming, quindi l'interazione è del tutto asimmetrica: Doom gira su uno dei due auricolari, mentre la visualizzazione è delegata a un server esterno. Il gioco genera uno stream video MJPEG che viene inviato via UART seriale a una seconda unità (un microcontrollore o un piccolo sistema embedded), che si occupa di esportare il flusso verso una pagina web.

È qui che entra in gioco la parte "remota": sul sito di Doombuds è incorporato uno stream Twitch che mostra in diretta loutput del Doom in esecuzione sulle PineBuds Pro di Sarkisian. Gli utenti possono mettersi in fila virtuale e ottenere turni di 45 secondi in cui possono controllare il gioco dal proprio browser. I comandi vengono inviati al server web, traslati in messaggi seriali e passati allauricolare esecutore, rendendo possibile una forma di cloud-gaming in chiave estremamente fai-da-te.

Risultati prestazionali e significato del progetto

Nonostante i limiti hardware, il porting riesce a mantenere un'esperienza giocabile, anche se con un frame rate intorno ai 18 fps e con alcune ottimizzazioni che appiattiscono l'esperienza grafica rispetto alla versione originale. La sensazione resta comunque quella di un piccolo miracolo tipico della comunità "it runs Doom": mostrare che un motore grafico degli anni 90 può adattarsi addirittura a un dispositivo audio pensato solo per audio e connettività Bluetooth.

Per chi volesse replicare l'esperimento, Sarkisian ha reso disponibile tutto il codice e le istruzioni su GitHub: chi possiede PineBuds Pro può flashare il firmware modificato, abilitare il tunneling sulla comunicazione seriale e dar vita al proprio "hub Doom in-ear" locale. In generale questo esperimento è un esempio istruttivo di come la ricerca del limite estremo nella portabilità del software possa rivelare nuovi vincoli di progetto e soluzioni insolite da riutilizzare anche in ambiti più seri.

Doom su un paio di cuffie è solo l'ultimo tentativo, riuscito, di eseguire lo storico sparatutto in prima persona su hardware insolito e non solo: nel corso degli anni il celebre titolo di ID Software è stato fatto funzionare su un powerbank, sulla Touch Bar di un MacBook, su un dongle Lightning-HDMI, all'interno di un PDF, su un robot tosaerba, all'interno del blocco note di Windows, sull'hardware di un trattore John Deere e addirittura sui sistemi di un satellite.

bonzoxxx27 Gennaio 2026, 13:31 #1
Inutile ma assolutamente bellissimo.

