Doom continua a girare per più di 2 anni prima del crash: il curioso esperimento di un fan

Un esperimento ha dimostrato che Doom può girare ininterrottamente per 2 anni e mezzo prima di andare in crash a causa di un overflow. Il test, condotto su un PDA, evidenzia i "limiti" dei contatori a 16/32 bit usati nei giochi retrò

Che l'originale Doom potesse girare praticamente ovunque, dai frigoriferi intelligenti alle calcolatrici grafiche, lo sapevamo già. Ma ora un nuovo esperimento dimostra che il leggendario sparatutto in prima persona del 1993 può anche funzionare senza interruzioni per un periodo impressionante: circa due anni e mezzo.

L'iniziativa nasce dall'utente minki di Lenowo, incuriosito dal funzionamento interno del motore di gioco durante la riproduzione delle demo. Analizzando il codice, ha scoperto che la variabile responsabile di tracciare la durata delle sequenze continua a incrementare senza mai azzerarsi, anche quando parte una nuova demo. Teoricamente, questo valore avrebbe potuto andare incontro a un overflow dopo un tempo estremamente lungo, causando il crash dell'applicazione.

Per verificare l'ipotesi, minki ha installato Doom su un vecchio PDA, alimentato in modo costante da un UPS collegato via USB a un router per garantire un flusso di 5V. L'esperimento è stato lasciato correre, inesorabile, fino a superare la soglia teorica. E così è stato: dopo circa due anni e mezzo, il gioco ha finalmente mostrato un Fatal Error dovuto al tanto atteso overflow.

Esperimento Doom: lo sparatutto non è un caso isolato

Quanto avvenuto non è un caso isolato nel panorama dei videogiochi retrò. Come segnalato da altri appassionati, titoli storici hanno mostrato effetti simili. Crash Bandicoot 3, ad esempio, utilizza un timer che avanza 30 volte al secondo e si azzera solo quando il giocatore perde una vita.

Un utente l'ha lasciato acceso per lo stesso periodo di circa 2 anni e mezzo: al termine, il timer è andato in overflow, trasformando il gioco in un'esperienza surreale, con nemici che si muovevano all'indietro e trappole disattivate.

Un altro caso riguarda Final Fantasy IX, in cui un'arma segreta può essere ottenuta solo entro un limite di tempo di gioco. Se si lascia la console accesa per due anni, l'orologio interno va in overflow e il timer si azzera, permettendo di ottenere la spada senza sforzo. E ancora: in Paper Mario, la torta di un minigioco che normalmente cuoce in 30 secondi risulterebbe cotta alla perfezione anche dopo 4 anni e mezzo di attesa.