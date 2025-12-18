Divinity punta in alto: sarà un gioco a turni e sarà superiore a Baldur's Gate 3 (secondo Larian)

Con il nuovo Divinity, Larian Studios vuole fare meglio di Baldur's Gate 3: ecco cosa ha rivelato la software house in merito al gameplay e alle caratteristiche del nuovo titolo

Divinity, appena annunciato, è già diventato uno dei videogiochi più attesi sul mercato, grazie soprattutto al successo ottenuto da Baldur's Gate. 3 Il gioco è in fase di sviluppo e Larian Studios ha già anticipato diversi dettagli, a partire dall'utilizzo di un nuovo motore di gioco. Il progetto è molto ambizioso e l'obiettivo dichiarato è superare, in termini di qualità, Baldur's Gate 3, pur mantenendo le stesse caratteristiche di gameplay.

L'obiettivo è battere Baldur's Gate 3

Larian punta in alto con Divinity, L'obiettivo, infatti, è creare un gioco superiore a Baldur's Gate 3. Il titolo continuerà ad adottare un sistema a turni, come confermato da Swen Vincke. Ci saranno, però, delle novità sostanziali.

Baldur's Gate 3, infatti, si è dovuto adattare alle regole di D&D, mentre il team con Divinity sta sviluppando un sistema pensato per adattarsi a un videogioco dall'inizio. In questo modo, le dinamiche di gioco potrebbero essere molto più facili da comprendere e il titolo potrebbe risultare più accessibile e coinvolgente. Vincke conferma di voler raggiungere un "livello superiore" con Divinity.

Per il momento, in ogni caso, non sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle caratteristiche del gioco e al modo in cui il sistema a turni sarà implementato.

Il gioco dovrebbe essere sviluppato in 3-4 anni (meno dei 6 serviti per Baldur's Gate 3) ma arriverà in Accesso Anticipato non prima del 2026 inoltrato (o più probabilmente del 2027). Di certo, maggiori dettagli sul gioco, che non richiederà la conoscenza dei capitoli precedenti, dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.