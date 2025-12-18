Divinity punta in alto: sarà un gioco a turni e sarà superiore a Baldur's Gate 3 (secondo Larian)

Divinity punta in alto: sarà un gioco a turni e sarà superiore a Baldur's Gate 3 (secondo Larian)

Con il nuovo Divinity, Larian Studios vuole fare meglio di Baldur's Gate 3: ecco cosa ha rivelato la software house in merito al gameplay e alle caratteristiche del nuovo titolo

di pubblicata il , alle 08:41 nel canale Videogames
 

Divinity, appena annunciato, è già diventato uno dei videogiochi più attesi sul mercato, grazie soprattutto al successo ottenuto da Baldur's Gate. 3 Il gioco è in fase di sviluppo e Larian Studios ha già anticipato diversi dettagli, a partire dall'utilizzo di un nuovo motore di gioco. Il progetto è molto ambizioso e l'obiettivo dichiarato è superare, in termini di qualità, Baldur's Gate 3, pur mantenendo le stesse caratteristiche di gameplay.

L'obiettivo è battere Baldur's Gate 3

Larian punta in alto con Divinity, L'obiettivo, infatti, è creare un gioco superiore a Baldur's Gate 3. Il titolo continuerà ad adottare un sistema a turni, come confermato da Swen Vincke. Ci saranno, però, delle novità sostanziali.

Baldur's Gate 3, infatti, si è dovuto adattare alle regole di D&D, mentre il team con Divinity sta sviluppando un sistema pensato per adattarsi a un videogioco dall'inizio. In questo modo, le dinamiche di gioco potrebbero essere molto più facili da comprendere e il titolo potrebbe risultare più accessibile e coinvolgente. Vincke conferma di voler raggiungere un "livello superiore" con Divinity.

Per il momento, in ogni caso, non sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle caratteristiche del gioco e al modo in cui il sistema a turni sarà implementato.

Il gioco dovrebbe essere sviluppato in 3-4 anni (meno dei 6 serviti per Baldur's Gate 3) ma arriverà in Accesso Anticipato non prima del 2026 inoltrato (o più probabilmente del 2027). Di certo, maggiori dettagli sul gioco, che non richiederà la conoscenza dei capitoli precedenti, dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.

I migliori sconti su Amazon oggi
-40%

FRITZ!Repeater 600 Edition International, Ripetitore - Wi-Fi extender fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, Interfaccia in italiano

49.99 29.99 Compra ora
-40%

origimagic C4 Mini PC,con Ryzen 5 3550H Processor(fino a 3,7GHz) Light Gaming PC,16GB RAM,512GB SSD,Supporto Triple Display,USB3.2/Doppia Ethernet/Wi-Fi5/BT 5.0,Mini Desktop per Ufficio Domestico

229.00 Compra ora
-40%

TCL 55V6C TV 55'' 4K UHD Smart LED TV, 4K HDR, Google TV con design senza bordi (Dolby Audio, Motion Clarity, compatibile con Google Assistant e Alexa)

299.00 Compra ora
0 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^