Divinity: il nuovo, inquietante progetto di Larian Studios debutta ai TGA

Larian Studios ha annunciato Divinity ai The Game Awards con un trailer inquietante, incentrato su un rituale pagano culminante nella comparsa di creature nate dal fuoco e dalla pece. Il gioco, descritto come il progetto più ambizioso dello studio, resta avvolto dal mistero senza dettagli su uscita o piattaforme

Larian Studios è tornata sotto i riflettori dei The Game Awards con l'annuncio ufficiale di Divinity, un progetto che ha immediatamente attirato l'attenzione grazie a un trailer dalla forte componente horror e simbolica. L'arrivo del video è stato preceduto da una breve performance teatrale, durante la quale alcuni attori sono avanzati verso il palco per poi essere scagliati in aria da un'energia invisibile, creando un preludio inquietante all'atmosfera del gioco.

Il trailer vero e proprio si apre su un'immagine brutale: un uomo anziano, incatenato e pieno di ferite. La scena non chiarisce inizialmente il luogo o le circostanze della sua prigionia, ma la verità emerge rapidamente.

Intorno al protagonista si sta celebrando un oscuro rituale, una sorta di festa popolare dalle sfumature pagane che si trasforma presto in una manifestazione di crudeltà collettiva. L'uomo, completamente indifeso, viene rinchiuso all'interno di un enorme simulacro fatto di legno e paglia, destinato a essere incendiato davanti alla folla in festa.

Ulteriori dettagli dal trailer di Divinity

Il momento dell'accensione segna il culmine del macabro spettacolo. Tuttavia, la tragedia non procede come previsto: quando le fiamme iniziano a consumare il corpo del malcapitato, succede qualcosa di soprannaturale. Dalla sua pelle bruciata sgorgano piccole gocce di una sostanza scura simile alla pece. Una volta cadute al suolo, queste gocce si trasformano in minuscole creature deformi e inquietanti, dando al rituale una svolta ancora più terrificante e misteriosa.

Divinity non è soltanto un ritorno alle atmosfere cupe: secondo le prime indicazioni, si tratta del progetto più ambizioso mai intrapreso da Larian Studios, superando persino la portata di Baldurs Gate 3, che ha consacrato lo studio a livello mondiale. Nonostante l'impatto del trailer, i dettagli concreti sono ancora scarsi.

Al momento non sono state rese note né la finestra di rilascio, né le piattaforme previste, né le caratteristiche principali del gameplay. Quel che è certo è che Larian punta a sorprendere ancora una volta, proponendo un mondo nuovo e avvolto nel mistero, capace di fondere suggestioni fantasy, folklore oscuro e momenti di forte tensione visiva.