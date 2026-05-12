Discord Nitro ora include Xbox Game Pass Starter con un catalogo di più di 50 giochi

Discord Nitro può ora contare, tra i suoi bonus, su Xbox Game Pass Starter con un catalogo di più di 50 giochi e con la possibilità di giocare fino a 10 ore al mese in cloud

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, la versione Starter di Xbox Game Pass è ora ufficiale e, come previsto, non si tratta di un nuovo piano in abbonamento attivabile in modo indipendente. Il piano Starter, infatti, rientra in una partnership tra Microsoft e Discord che consentirà agli utenti Discord Nitro di poter accedere a questa versione del Game Pass.

Ricordiamo che, come parte della riorganizzazione interna in Xbox, il Game Pass ha, da poco, registrato l'introduzione di un nuovo listino con un taglio dei prezzi e con l'uscita di scena dei futuri Call of Duy al day one.

Un bonus aggiuntivo

Gli utenti Discord hanno la possibilità di attivare Discord Nitro e accedere a una serie di vantaggi legati all'utilizzo della piattaforma. La versione Starter del Game Pass è inclusa nella sottoscrizione, dal costo di 9,99 euro al mese oppure 99,90 euro all'anno.

Gli utenti potranno sfruttare un catalogo di oltre 50 giorni, da scaricare sul proprio PC o sulla propria console Xbox. In aggiunta, sono disponibili 10 ore di cloud gaming al mese, senza alcun costo aggiuntivo.

Tra i giochi confermati come parte del catalogo della Starter Edition del Game Pass troviamo Fallout 4, Stardew Valley, DayZ, Deep Rock Galactic, Overcooked 2 e Grounded. L'elenco sarà arricchito e aggiornato nel corso del tempo.

La partnership è legata al programma Nitro Rewards, accessibile agli utenti Nitro, che metterà a disposizione bonus, sconti e altre agevolazioni per gli utenti. Per Microsoft, si tratta di un modo ulteriore per incrementare il raggio d'azione del Game Pass.