Dipendenti in rivolta ad Assago contro Ubisoft: l'azienda vuole eliminare lo smart working

Ubisoft ha eliminato lo smart working e imposto il rientro in ufficio cinque giorni a settimana. I sindacati hanno proclamato tre giorni di sciopero nella sede italiana di Assago. I lavoratori contestano una decisione unilaterale che mette a rischio l'equilibrio costruito in anni di lavoro ibrido

Ubisoft si prepara a tre giorni di tensione con i lavoratori della sede italiana di Assago, alle porte di Milano. La multinazionale francese dei videogiochi ha comunicato la cancellazione totale dello smart working, con il ritorno obbligatorio in ufficio cinque giorni a settimana per tutti i dipendenti. Una decisione che ha portato alla proclamazione di uno sciopero di tre giorni, in programma il 10, 11 e 12 febbraio, con presidio davanti agli uffici dalle 10 alle 14.

Secondo i sindacati, la scelta dell'azienda rappresenta un cambio di approccio imposto, senza un confronto preventivo con i lavoratori. La misura coinvolge circa 110 dipendenti italiani, tra sviluppatori, grafici e figure creative, che negli ultimi anni hanno costruito un equilibrio lavorativo basato sul modello ibrido.

Dopo la pandemia, lo smart working aveva permesso a molti dipendenti di trasferirsi fuori Milano o in altre regioni per ridurre l'impatto del costo della vita. Questo assetto rischia ora di venire meno con l'obbligo di presenza quotidiana in sede, considerato dai sindacati un cambiamento netto rispetto alle politiche adottate fino al 2024, quando il lavoro da remoto restava prevalente per buona parte del mese.

Nel 2025, Ubisoft aveva già richiesto il rientro in ufficio tre giorni a settimana, una decisione che aveva generato malcontento e portato a una precedente giornata di sciopero. L'attuale scelta, più rigida, alimenta il timore di ripercussioni sull'organizzazione personale e familiare dei dipendenti.

La Fiom ha espresso preoccupazione per le possibili conseguenze sul medio periodo. Secondo il sindacato, il ritorno totale in presenza potrebbe tradursi in pressioni indirette tali da spingere parte del personale a lasciare l'azienda. I lavoratori chiedono ora l'apertura di un tavolo di confronto, con l'obiettivo di tenere conto delle esigenze maturate negli ultimi anni e di trovare una soluzione condivisa.