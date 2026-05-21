Dimenticate Kingdom Come: gli sviluppatori mollano il Medioevo per la Terra di Mezzo!

Dimenticate Kingdom Come: gli sviluppatori mollano il Medioevo per la Terra di Mezzo!

Warhorse Studios ha annunciato lo sviluppo di un RPG open world ambientato nella Terra di Mezzo. Lo studio, noto per Kingdom Come: Deliverance, porterà la propria esperienza narrativa nell'universo di Tolkien. Il progetto è ancora avvolto nel mistero, mentre Embracer Group continua a investire nei diritti legati a Il Signore degli Anelli

di pubblicata il , alle 09:51 nel canale Videogames
 

Warhorse Studios, il team ceco noto per la serie Kingdom Come: Deliverance, ha confermato ufficialmente di essere al lavoro su un nuovo gioco di ruolo open world ambientato nella Terra di Mezzo. L'annuncio è arrivato attraverso il profilo ufficiale dello studio, che ha rivelato l'avvio dello sviluppo di un titolo dedicato all'universo de Il Signore degli Anelli. Per il momento non è stato comunicato il nome definitivo del progetto e gli sviluppatori hanno precisato che ulteriori informazioni saranno condivise in futuro.

La notizia non rappresenta una sorpresa totale per gli appassionati, dal momento che da tempo circolavano indiscrezioni su un possibile gioco basato sulle opere di J.R.R. Tolkien affidato proprio a Warhorse Studios. L'esperienza maturata con Kingdom Come: Deliverance e con il suo apprezzato seguito pubblicato nel 2025 ha dimostrato la capacità del team di creare RPG a mondo aperto fortemente incentrati sulla narrazione e sull'immersione.

Il passaggio dalla Boemia medievale alla Terra di Mezzo appare quindi una naturale evoluzione. Se nei titoli precedenti lo studio ha saputo ricostruire ambientazioni realistiche e sistemi di gioco profondi, l'introduzione di elementi fantastici come orchi e draghi potrebbe dare vita a un'esperienza particolarmente affascinante per i fan del genere.

Ulteriori dettagli sul gioco de Il Signore degli Anelli in sviluppo presso Warhorse Studios

Resta da capire quale direzione verrà scelta per il gameplay. Kingdom Come è noto per la visuale in prima persona e per un approccio estremamente realistico e impegnativo. Non è escluso che il nuovo progetto mantenga questa impostazione, ma alcuni osservatori ipotizzano una struttura più simile a quella di altri RPG fantasy moderni.

In ogni caso, è facile immaginare un'avventura in cui il protagonista possa essere un giovane soldato o persino un hobbit alle prime armi. L'annuncio coincide con importanti cambiamenti societari. Embracer Group, proprietaria di Warhorse Studios, ha dichiarato che scorporerà la divisione Fellowship Entertainment in una nuova società quotata in Borsa.

Questa realtà continuerà a valorizzare i diritti legati all'universo di Tolkien acquisiti nel 2022, insieme ad altri franchise di rilievo come Tomb Raider, Dead Island e Kingdom Come: Deliverance. Il nuovo RPG di Warhorse potrebbe non essere l'unico progetto videoludico ambientato nella Terra di Mezzo.

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4 Commenti
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demon7721 Maggio 2026, 10:37 #1
Eh..
Kingdom Come lo adoro, me li sono veramente gustati i due titoli usciti.. quindi mi dispiace parecchio se abbandonano il titolo.

Tuttavia non possso negare che anche una nuova avventura in salsa signore degli anelli mi intriga un po'.
ghiltanas21 Maggio 2026, 14:10 #2
ma nel tweet dicono che lavoreranno ad entrambi i progetti in realtà


kc cmq ho giusto avviato il primo e già mi aveva creato dipendenza, sono quei titoli che ti assorbono al 110% mi sa
Maury21 Maggio 2026, 14:13 #3
Veramente stanno già lavorando a Kingdom 3 non hanno abbandonato proprio nulla...
demon7721 Maggio 2026, 14:55 #4
Originariamente inviato da: Maury
Veramente stanno già lavorando a Kingdom 3 non hanno abbandonato proprio nulla...


Ah, figo!! La cosa mi fa molto piacere!

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