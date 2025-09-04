Digital Foundry elogia il livello tecnico di Silent Hill f, nonostante Unreal Engine 5

Dopo aver avuto accesso a una lunga prova del gioco, Digital Foundry si è complimentata con Konami per la solidità tecnica di Silent Hill f. Nonostante il gioco sia stato sviluppato con Unreal Engine 5, le performance sono risultate "insolitamente" solide

Alla Gamescom 2025 Silent Hill f è stato uno dei protagonisti più discussi, attirando l'attenzione non solo dei fan della serie, ma anche degli esperti. Digital Foundry ha potuto testare una lunga demo del titolo sia su PlayStation 5 che su PC, evidenziandone la sorprendente solidità sotto il profilo tecnico.

Il nuovo capitolo della storica saga horror, sviluppato con Unreal Engine 5, ha colpito per l'assenza di stuttering e per la stabilità del frame rate, elementi che spesso rappresentano punti critici nelle produzioni basate sul motore grafico di Epic. In questo caso, gli sviluppatori sembrano aver trovato un equilibrio efficace, limitando anche gli effetti di rumore temporale che affliggono altri titoli recenti.

La versione PS5 mantiene costantemente i 60 fps, sebbene con una risoluzione inferiore al 4K nativo. Un compromesso che, secondo gli analisti, non inficia la qualità complessiva dell'esperienza. L'unica nota meno positiva riguarda le cutscene, bloccate a 30 fps sia su console che su PC. Tuttavia, l'uso del motion blur riesce a rendere le sequenze cinematografiche più fluide e gradevoli alla vista.

Digital Foundry ha definito Silent Hill f "insolitamente pulito", tanto da sostenere che non sembrerebbe un prodotto sviluppato in Unreal Engine 5. D'altronde, proprio di recente Tim Sweeney, CEO di Epic, si è scagliato contro gli studi di sviluppo in seguito alle critiche mosse verso il motore grafico.

Mentre le produzioni che adottano Unreal Engine 5 appaiono tutte più o meno sottoperformanti, Sweeney ritiene che la colpa sia degli sviluppatori. Secondo il fondatore di Epic, i titoli verrebbero sviluppati basandosi sull'hardware di fascia alta e solo nelle fasi finali verrebbero ottimizzati per la miriade di piattaforme su cui sono destinati ad essere eseguiti. Questo farebbe sì che, inevitabilmente, emergano problemi in prossimità dell'uscita, impossibili da risolvere in tempo per il lancio.

In ogni caso, Silent Hill f sembra non soffrire di questi limiti, segno che forse le parole di Sweeney non rappresentano uno scaricabarile, quantomeno non del tutto. Il lancio del nuovo horror psicologico è atteso per il prossimo 25 settembre su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.