Diablo IV: Lord of Hatred è alle porte: adesso è possibile scaricare l'espansione

Blizzard Entertainment ha ufficializzato i dettagli conclusivi per il debutto di Lord of Hatred, l'attesa espansione di Diablo IV che porterà i giocatori a confrontarsi direttamente con la corruzione di Mefisto. Il lancio mondiale è programmato per il 28 aprile 2026, ma l'infrastruttura tecnica è già attiva, con diversi giorni di anticipo, per consentire agli utenti di farsi trovare pronti al day one.

Per quanto riguarda il pre-download, i file di installazione sono già disponibili da oggi, 24 aprile alle ore 01:00 italiane. La procedura coinvolge simultaneamente gli utenti su Battle.net, Xbox e PlayStation, permettendo di scaricare i pacchetti necessari per evitare colli di bottiglia nei server al momento dell'apertura ufficiale dei regni. La mappa del rollout globale conferma che l'accesso in Italia scatterà all'una di notte del 28 aprile, in contemporanea con Berlino e subito dopo la mezzanotte di Londra.

Lord of Hatred: Blizzard avvia il rollout globale e il pre-download

Il comparto narrativo di questo nuovo capitolo viene introdotto da un filmato cinematografico che approfondisce le conseguenze della corruzione generata da Mefisto. Il video si concentra sulla figura di Neyrelle, impegnata in un confronto diretto con il Signore dell'Odio, delineando un arco narrativo che Blizzard definisce come il più oscuro finora affrontato nel titolo. Durante l'ultima diretta live, il team di sviluppo ha esplorato le caratteristiche tecniche e ludiche dell'espansione, menzionando specificamente la sfida Elmo della community, che richiederà la partecipazione attiva della base di giocatori in vista della resa dei conti finale.

L'operazione di lancio di Lord of Hatred travalica i confini del software grazie a due partnership di alto profilo. La prima riguarda il settore musicale: i Ko?n hanno realizzato "Reward the Scars", il loro primo brano inedito dopo quattro anni, scritto appositamente per riflettere le atmosfere di Diablo IV. Sebbene la traccia sia già disponibile sulle principali piattaforme di streaming, il video musicale ufficiale verrà pubblicato il 27 aprile alle ore 19:00.

Sul fronte dell'hardware custom, Blizzard ha stretto un accordo con Jackson Guitars per la produzione della X Series Limited Edition Diablo IV Kelly HT. Si tratta di una chitarra elettrica di fascia premium che integra grafiche esclusive ispirate a Mefisto e componenti meccaniche ad alte prestazioni tipiche del brand Jackson. Lo strumento è già disponibile per il pre-ordine, configurandosi come un pezzo da collezione per gli appassionati del franchise e del settore musicale high-end.