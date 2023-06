Diablo IV: la maggioranza dei giocatori non l'ha ancora finito

Una "significativa maggioranza" di appassionati non ha ancora completato Diablo IV. A rivelarlo Joe Shely, game director del nuovo action RPG di Blizzard. Non sembra quindi che, a differenza di altri giochi, vi sia una corsa per terminare la campagna nel più breve tempo possibile.

"La maggioranza significativa dei nostri giocatori non ha ancora finito il gioco", ha detto Shely durante un live streaming. "Ma molte delle persone che stanno guardando questo streaming, e i nostri giocatori appassionati, giocano ai contenuti molto più rapidamente e hanno vissuto questa situazione con i dungeon".

L'ultimo punto è, forse, la chiave per cui molti giocatori non hanno ancora terminato la campagna: in molti preferiscono potenziarsi nei dungeon secondari a difficoltà normale anziché affrontare i dungeon Incubo, pensata proprio a tale scopo.

Per questo motivo Blizzard ha ridotto la difficoltà della variante Incubo, oltre a migliorare le ricompense in XP (punti esperienza), al fine di portare i giocatori a cambiare modo di giocare.

La software house ha anche "nerfato" tutti i dungeon per impedire ai giocatori di ottenere XP, oltre ad applicare ulteriori modifiche alla densità dei mostri d'élite nei dungeon. "Stiamo standardizzando la densità dei mostri d'élite che si generano nei dungeon per garantire che nessun dungeon in particolare sia chiaramente più efficiente da attraversare rispetto ad altri".