Diablo Immortal chiude l'Era della Follia: ecco tutte le novità dell'aggiornamento

Blizzard ha rilasciato l'aggiornamento Il Primo e Ultimo Re per Diablo Immortal, completando la narrazione dell'Era della Follia e chiudendo definitivamente la saga della Pietra del Mondo iniziata con il lancio del gioco

Diablo Immortal ha ricevuto il suo quattordicesimo aggiornamento principale, che chiude un arco narrativo lungo tre anni. Il Primo e Ultimo Re porta a termine la storia dell'Era della Follia, concludendo gli eventi legati alla Pietra del Mondo che hanno caratterizzato l'intero gioco sin dal suo debutto. L'aggiornamento collega narrativamente Diablo II a Diablo III, chiudendo un capitolo significativo per la saga.

La trama riprende dopo gli eventi del Raccolto del Sangue, con Albrecht che guida il suo esercito di Scheggiati verso le Tombe a tumulo, mentre il Negromante caduto Lethes cerca di risvegliare i guerrieri di Aughild. I giocatori si trovano ad affrontare la battaglia finale per le Selve di Sharval, con l'introduzione di due nuove sottozone: i Bastioni di Entsteig, il cortile esterno della capitale assediata, e le Tombe a tumulo di Aughild, dove riposano i resti del più grande sovrano di Entsteig. Con queste aggiunte, l'area delle Selve di Sharval raggiunge il completamento.

Diablo Immortal riceve il quattordicesimo aggiornamento: i nuovi contenuti

L'aggiornamento introduce cinque nuovi oggetti leggendari antichi per il torso, ognuno dotato di tre affissi magici predeterminati e un quarto affisso casuale specifico per classe. I giocatori possono personalizzare ulteriormente questi equipaggiamenti presso il Fabbro, incidendo un affisso specifico a scelta. Gli oggetti leggendari antichi per i livelli di difficoltà Inferno 7-9 non sono più disponibili come ricompense, mentre i Manufatti Antichi di difficoltà bassa possono essere scambiati per Materiali di Scarto antichi utili per l'incantamento.

Tre nuove gemme leggendarie fanno il loro ingresso nel gioco: Sentiero del Destino, una gemma da 5 stelle che genera rovi dannosi sotto i nemici riducendone l'armatura; Fiaccola del Bastione, una gemma da 2 stelle che crea uno scudo protettivo quando si subiscono attacchi; Pietra Scorticante, una gemma da 1 stella che aumenta i danni e la probabilità di colpo critico contro nemici con scudo. L'Inferiquiario ospita nuovi boss chiamati Abomini Contorti, macchine belliche viventi create da Albrecht: il Faucigonfie, capace di rigurgitare vapori tossici; il Cavalcamidollo, uno stallone che sfonda fortificazioni; il Golia Spezzato, un gigante che trasporta legioni di Scheggiati.

L'aggiornamento introduce per un periodo limitato gli eroi corrotti, versioni oscurate di Barbari, Cacciatori di demoni e Maghi che vagano nel mondo aperto e nelle spedizioni. Progettati per offrire un'esperienza simile al PvP, utilizzano abilità e strategie che imitano il comportamento dei giocatori reali. Sconfiggere il primo eroe corrotto della giornata garantisce un oggetto leggendario, con possibilità di ottenerne altri dalle successive eliminazioni. Torna anche l'evento stagionale di Brumaltina, che permette ai giocatori di completare compiti giornalieri per ottenere ricompense traguardo, creare biglietti d'auguri per altri avventurieri e ricevere doni esclusivi effettuando l'accesso durante i giorni dell'evento.

Blizzard ha inoltre annunciato una collaborazione con World of Warcraft: i giocatori di Diablo Immortal che interagiscono con il sistema degli alloggi di WoW riceveranno un portale tematico, con ulteriori eventi crossover previsti nel corso di dicembre.