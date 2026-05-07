Diablo 4:dopo oltre 3 anni scoperto il Cow Level, ecco come raggiungerlo

Dopo oltre tre anni di ricerche, enigmi e contenuti aggiuntivi, la community di Diablo 4 ha scoperto il famoso Cow Level, contenuto iconico del franchise Blizzard. Tuttavia, raggiungerlo non sarà semplice e pare che vi siano ancora diverse sorprese in serbo

Dopo tre anni di teorie, indizi e una caccia senza sosta da parte della community, Diablo 4 ha finalmente rivelato il suo attesissimo livello segreto delle mucche, uno dei contenuti più iconici dell'intera saga Blizzard.

La presenza del Cow Level rappresenta da sempre una tradizione particolare per il franchise. Il primo Diablo alimentò soltanto voci, mentre Diablo 2 introdusse il celebre Moo Moo Farm con il Cow King. In seguito, Diablo 3 propose il Not The Cow Level come evento speciale. Con queste premesse, i giocatori hanno trascorso questi tre anni analizzando ogni dettaglio di Diablo 4, convinti che Blizzard avesse nascosto un nuovo enigma bovino.

E in effetti non si sbagliavano: la scoperta è arrivata solo dopo un lavoro estremamente complesso. Lo youtuber LoatheBurger ha condiviso un video su YouTube in cui spiega passo dopo passo tutte le azioni da completare per raggiungere il curioso livello.

I giocatori dovranno recuperare oggetti missione sparsi nelle aree più remote del gioco, combinando elementi provenienti dal gioco base con ricompense ottenute attraverso "quest segrete" e contenuti dell'espansione Vessel of Hatred. L'unione di tutti questi componenti nel Cubo Horadrico consentirà di ottenere il Trophy of the Faithful, artefatto indispensabile per raggiungere una misteriosa isola nascosta.

L'accesso all'area, però, non conclude il percorso. L'isola rappresenta soltanto una fase intermedia, perché servono ulteriori passaggi per entrare nel vero Cow Level. All'interno, i giocatori affronteranno nemici bovini e il ritorno del Cow King, figura storica della serie.

Tra le ricompense spicca una corona mitica con affissi speciali che cambiano in base al giorno della settimana, una scelta ironica che richiama il sistema dei modificatori del gioco. Ma i segreti potrebbero non essere finiti: il Cow King può infatti rilasciare il Prime Rib, un oggetto di missione che sembra collegato a un'offerta destinata a una misteriosa entità divina.

La scoperta conferma quanto Blizzard si sia impegnata nel costruire un enigma estremamente articolato distribuito tra gioco base ed espansioni. Per la community, il completamento di questa lunga ricerca rappresenta un nuovo capitolo nella storia di Diablo 4 poiché, nonostante il livello sia stato ormai scoperto, pare che vi siano ancora alcuni misteri ancora da svelare in merito.