Deus Ex Remastered è ufficiale e ha già una data di uscita

Deus Ex Remastered è stato annunciato ufficialmente e sarà disponibile da febbraio 2026, sia su console che su PC: la rimasterizzazione mira a conservare il DNA del gioco che sarà fedele all'originale

Eidos Montreal e Aspyr hanno annunciato Deus Ex Remastered. L'annuncio è arrivato in occasione dello State of Play di Sony, in cui è stato confermato il debutto della versione rimasterizzata del classico lanciato nel 2000 e diventato una vera e propria icona per il mondo dei videogiochi, fondendo elementi RPG, azione e gameplay stealth, e ramificando le scelte del giocatore in una simulazione immersiva cyberpunk totalmente inedita per l'epoca.

Un grande ritorno

A occuparsi della rimasterizzazione di Deus Ex è Aspyr, specializzata in lavori di questo tipo. Il gioco offrirà un incremento della risoluzione, una rielaborazione delle texture e dei modelli 3D oltre a un miglioramento del sistema di illuminazione, per un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Un primo trailer mostra, in anteprima, i risultati ottenuti con il nuovo Deus Ex Remastered.

In linea generale, l'adattamento sarà fedele al gioco originale. Il lavoro di sviluppo, infatti, punta principalmente sull'ottimizzazione del titolo, per renderlo compatibile con le piattaforme di gioco attuali. Nell'annuncio, la rimasterizzazione viene definita come "una conservazione del DNA di Deus Ex". Da segnalare anche una riprogettazione dei sistemi di controllo, pensati per offrire un'esperienza di gioco completa non solo con mouse e tastiera ma anche con controller.

La data di uscita

Deus Ex Remastered ha già una data di uscita: il gioco sarà disponibile il prossimo 5 febbraio 2026 e arriverà su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Series S e Nintendo Switch. Al momento, non ci sono informazioni in merito all'uscita di una versione fisica o di edizioni da collezione del gioco. Come chiarito dalla pagina Steam del gioco, il nuovo titolo supporterà l'italiano sia per l'interfaccia che per quanto riguarda i sottotitoli.