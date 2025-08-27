Destiny Rising sbarca domani: ecco perché tutti parlano del nuovo RPG mobile che potrebbe sfidare Destiny 2

Destiny Rising arriva domani su mobile con numeri da record e supporto cross-platform. Oltre 10 milioni di prenotazioni, pacchetti dati corposi e la possibilità di giocare da PC con mouse e tastiera promettono un'esperienza intensa per fan di lunga data e nuovi giocatori

Domani esce Destiny Rising, versione mobile del celebre universo sci-fi, già protagonista di oltre 10 milioni di prenotazioni su iOS e Android. Essendo un free-to-play, il termine "prenotazione" indica il download anticipato, che oggi permette già di iniziare a scaricare i 43 pacchetti di dati necessari per affrontare le attività del gioco.

Si tratta anche di un gioco di tipo gacha, ovvero dove si possono ottenere personaggi, oggetti, armi o equipaggiamenti tramite un sistema di "estrazione" casuale, spesso usando valute del gioco o soldi reali.

In Destiny Rising, infatti, non si controlla un singolo guardiano come in Destiny 2, ma una serie di personaggi che si sbloccano in modo casuale tramite le cosiddette "pull". Alcuni personaggi sono più rari e potenti, quindi chi spende molti soldi può ottenerli più facilmente. Per aumentare la forza di un personaggio serve ottenere più copie dello stesso e usarle per potenziarlo. In sostanza, il gioco si basa sulla fortuna e sulla raccolta dei personaggi anziché sulla crescita di un unico guardiano.

Molti content creator di Destiny stanno commentando le potenzialità di Rising, con alcuni che suggeriscono possa insidiare direttamente Destiny 2 grazie a un gameplay intenso e ad una struttura RPG shooter completa.

Destiny Rising offre la possibilità di giocare su PC e Mac tramite emulatori, con pieno supporto a mouse e tastiera, funzione promossa dallo sviluppatore NetEase. Sul sito ufficiale, un pulsante in evidenza guida gli utenti all'installazione per tutte le piattaforme disponibili, tra cui App Store, Google Play e PC.

I giocatori possono aspettarsi meccaniche di combattimento fluide, numerose attività giornaliere e un set di pacchetti dati corposo, pensato per garantire varietà e longevità. Con Rising, l'universo di Destiny si apre a un pubblico più di dimensioni maggiori con opzioni di gioco flessibili, dal mobile al PC. Discussioni accese proliferano già tra la community su possibili confronti con la versione principale su console e PC.

Oltretutto, Destiny Rising arriva in un periodo parecchio delicato per Bungie, con la software house che ha visto un cambio molto delicato ai vertici della sua organizzazione.