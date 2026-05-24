Denuvo spunta all'ultimo secondo in 007 First Light: community infuriata

IO Interactive ha aggiunto il DRM Denuvo alla versione PC di 007 First Light pochi giorni prima del debutto ufficiale. La scelta, comparsa nella pagina Steam senza annunci specifici, ha acceso il dibattito tra i giocatori PC, che contestano possibili impatti sulle prestazioni e limitazioni legate alla protezione anti-tamper.

A meno di una settimana dal lancio ufficiale, 007 First Light è finito al centro delle discussioni della community PC per l'introduzione del sistema anti-tamper Denuvo nella versione Steam del gioco. La presenza del DRM è ora indicata nella pagina del titolo sulla piattaforma Valve ma, secondo quanto riportato dallo storico delle modifiche di SteamDB, l'integrazione sarebbe avvenuta soltanto il 21 maggio, in prossimità dell'uscita commerciale.

La scelta di IO Interactive ha generato reazioni contrastanti tra gli utenti. Nei forum Steam dedicati al nuovo gioco di James Bond, molti giocatori hanno espresso disappunto per l'aggiunta tardiva del DRM, soprattutto tra coloro che avevano già effettuato il preordine. Una parte della community ritiene infatti che una comunicazione anticipata avrebbe consentito agli utenti di valutare con maggiore trasparenza la presenza della protezione anti-pirateria.

Denuvo Anti-Tamper viene impiegato da numerosi publisher per proteggere i titoli durante le prime settimane successive al lancio, considerate generalmente le più importanti dal punto di vista commerciale. Il software opera a livello applicativo integrandosi direttamente nell'eseguibile del gioco, con l'obiettivo di ostacolare modifiche e crack. Negli anni, tuttavia, il sistema è stato spesso criticato da parte dell'utenza PC per possibili effetti sulle prestazioni, tempi di caricamento o utilizzo delle risorse CPU, sebbene l'impatto vari sensibilmente da gioco a gioco.

Attorno a Denuvo continuano inoltre a persistere discussioni sulle limitazioni legate all'autenticazione online. In alcuni casi, il mancato contatto periodico con i server di verifica può impedire l'avvio del software dopo un determinato intervallo di tempo senza connessione. Al tempo stesso, la protezione tende a complicare anche l'utilizzo di mod che modificano l'eseguibile del gioco.

L'aggiunta del DRM in prossimità dell'uscita richiama quanto accaduto recentemente con LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, altro titolo arrivato sul mercato con Denuvo e rapidamente finito al centro delle discussioni online. La presenza del sistema anti-tamper continua infatti a dividere l'utenza tra chi considera il DRM uno strumento necessario per limitare la pirateria nelle prime fasi di commercializzazione e chi, invece, ritiene che finisca per penalizzare soprattutto gli acquirenti legittimi.

007 First Light sarà disponibile dal 27 maggio su PC, Xbox Series X|S e PS5, mentre la versione per Nintendo Switch 2 è prevista entro la fine dell'estate.