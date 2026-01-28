Decima generazione Pokémon: grafica rinnovata e debutto su Nintendo Switch 2?

La data da segnare sul calendario è quella del prossimo 27 febbraio, in occasione del Pokémon Day. Secondo un nuovo rumor, infatti, in occasione dell'evento è prevista la presentazione dei nuovi giochi Pokémon con il debutto della decima generazione. I titoli, che dovrebbero chiamarsi Wind e Waves, potrebbero fare un vero e proprio salto generazionale, andando a celebrare il trentesimo anniversario della serie. Ad anticipare l'arrivo dei nuovi giochi è l'insider Nate the Hate in un lungo video su YouTube.

Arrivano i nuovi Pokémon

I nuovi giochi della serie Pokémon dovrebbero portare un sostanziale salto in avanti in termini grafici, con un miglioramento netto rispetto a Pokémon Scarlatto e Violetto, che hanno ricevuto diverse critiche (anche per il comparto grafico).

Le informazioni, per il momento, sono limitate e non ci sono ancora molti dettagli in merito a quelle che saranno le caratteristiche dei giochi, sia dal punto di vista di gameplay che dal punto di vista tecnico. C'è tutto il tempo per ottenere maggiori dettagli in merito.

La serie Pokémon, in ogni caso, continuerà ad avere un valore centrale per il futuro di Nintendo e potrà contribuire alla crescita della Nintendo Switch 2, protagonista di un ottimo lancio, anche se con qualche incertezza nella parte finale del 2025.

La console di Nintendo deve fare i conti con la crisi delle memorie e con il serio rischio di aumento dei prezzi nel corso dei prossimi mesi. Si tratta di un tema da non sottovalutare e che potrà rappresentare un problema non di poco conto in futuro.