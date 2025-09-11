Dead Island 3 potrebbe essere già in sviluppo: l'annuncio di Deep Silver

Dead Island 2 festeggia un traguardo storico con oltre 20 milioni di giocatori raggiunti in poco più di due anni dal lancio. Dambuster Studios e Deep Silver hanno celebrato il successo del titolo con quello che sembra un annuncio ufficiale di Dead Island 3

Ci sono voluti la bellezza di 9 anni prima che i giocatori potessero mettere le mani su Dead Island 2, titolo che anche noi abbiamo profondamente apprezzato nella nostra recensione, seppur in assenza di particolari novità rispetto al passato. Pare che, invece, per il terzo capitolo l'attesa sarà decisamente più breve: stando a un annuncio pubblicato su Steam, Dumbuster Studios sarebbe già al lavoro sul prossimo capitolo del survival horror.

Dalla sua uscita ad aprile del 2023, Hell-A – ovvero la Los Angeles post-apocalittica apostrofata dagli sviluppatori (L.A.) – ha accolto ben 20 milioni di slayer, un risultato ragguardevole per un genere non troppo popolare. È questo che avrebbe convinto Deep Silver a produrre in tempi contenuti un terzo capitolo della saga zombi.

Certo, il titolo alla fine dello scorso anno è stato integrato nei servizi in abbonamento come Xbox Game Pass e PlayStation Plus. Tuttavia, questo non sminuisce il successo e, soprattutto, l'apprezzamento da parte del pubblico. D'altronde, parliamo di un gioco che ha segnato la storia di Techland.

Dead Island, infatti, nasce proprio dallo studio attualmente impegnato sul franchise di Dying Light, il cui novo capitolo, The Beast, è atteso per la prossima settimana. Da Dead Island, Techland non si è mai allontanata dal genere, ma ha continuato a convincere una larga fetta di pubblico che continua ad apprezzare le sue produzioni.

Per quanto riguarda il possibile Dead Island 3, al momento non abbiamo alcuna informazione in merito, se non quella che appare come una conferma della produzione. Con Dumbuster la serie sembra aver trovato nuova linfa oltre che una stabilità nel supporto che per nove anni è mancata.

Non sappiamo quindi le novità che verranno introdotte, lo stato di sviluppo, né tantomeno una data d'uscita. A questo punto, però, è plausibile che almeno per la presentazione l'attesa non sarà troppo lunga. In merito all'uscita, invece, non bisogna mai dimenticare l'ombra di GTA VI, per cui le tempistiche potrebbero allungarsi a prescindere dallo stato del gioco.