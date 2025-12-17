Dead Island 3 in sviluppo: tutto lo studio è al lavoro, l'obiettivo è uscire per il 2028

Documenti finanziari confermano che Dead Island 3 è in sviluppo presso Dambuster Studios e punta a un'uscita tra il primo e il secondo trimestre del 2028. Dopo il successo di Dead Island 2, tutto il team è ora concentrato sul sequel, già in fase di produzione iniziale

Il futuro della saga zombie di Dambuster Studios inizia finalmente a prendere forma. Secondo documenti finanziari interni, Dead Island 3 è ufficialmente in sviluppo e punta a una finestra di lancio collocata tra la prima e la seconda metà del 2028. Le informazioni emergono da un report annuale dello studio, che offre uno sguardo raro e dettagliato sulle priorità attuali del team.

Dopo l'uscita di Dead Island 2 Ultimate Edition nell'ottobre 2024, lo studio ha deciso di concentrare tutte le proprie risorse sul nuovo capitolo della serie. Il documento conferma che l'intero team di sviluppo è ora assegnato a Dead Island 3, con l'intenzione di spostare anche il reparto di controllo qualità sul progetto non appena saranno completate le versioni Luna e Mac del secondo capitolo.

Lo sviluppo del gioco si trova attualmente in una fase iniziale, ma i lavori procedono su più fronti contemporaneamente. Sono già attivi i team dedicati alla definizione delle meccaniche di gioco, dei personaggi, del mondo e della struttura narrativa, segno che il progetto ha superato lo stadio concettuale e sta entrando nel vivo della produzione.

Ulteriori dettagli sullo sviluppo di Dead Island 3

Nel report vengono evidenziati anche i principali rischi legati allo sviluppo. Dambuster sottolinea l'importanza di anticipare le tendenze del mercato con un orizzonte di tre-cinque anni, mantenere standard tecnologici adeguati ai giochi AAA e assicurarsi la disponibilità di personale altamente qualificato. Sono sfide comuni per produzioni di grande scala, ma particolarmente rilevanti per un franchise che ha già attraversato uno sviluppo complesso in passato.

Dead Island 3 era stato accennato pubblicamente lo scorso settembre, quando lo studio aveva celebrato il traguardo dei 20 milioni di giocatori raggiunti da Dead Island 2. In quell'occasione, un messaggio criptico lasciava intendere che l'epidemia zombie fosse tutt'altro che conclusa, alimentando le speculazioni sul futuro della serie.

Il secondo capitolo, nonostante una gestazione lunga e travagliata, è riuscito a conquistare un pubblico ampio grazie a un sistema di combattimento solido e a un'impostazione da action-RPG accessibile. Ora Dambuster sembra intenzionata a capitalizzare quel successo, puntando su un sequel più ambizioso e pianificato con largo anticipo.