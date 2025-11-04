Darwin's Paradox! è il nuovo gioco di KONAMI, in arrivo su Switch 2 nel 2026

Konami svela Darwin's Paradox!, un platform action-adventure realizzato con ZDT Studio che mescola narrazione cinematografica e gameplay dinamico. Previsto per il 2026, il gioco arriverà su Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Konami Digital Entertainment ha annunciato ufficialmente Darwin's Paradox! , una nuova piattaforma action-adventure sviluppata in collaborazione con lo studio francese ZDT Studio. Il titolo, caratterizzato da una forte componente narrativa e da uno stile visivo vicino al cinema d'animazione, arriverà nel corso del 2026 su Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam.

Nel gioco i giocatori vestiranno i tentacoli di Darwin, un giovane polpo dotato di un'intelligenza fuori dal comune, strappato dal suo habitat marino e catapultato in un vasto complesso industriale gestito dalla misteriosa organizzazione UFOOD INC.

Ogni livello del videogame offrirà scenari dinamici e sfide diverse, dalle discariche abitate da ratti mutanti fino alle fabbriche galleggianti della UFOOD INC., in un susseguirsi di ambientazioni ricche di personalità. KONAMI descrive il progetto come una narrazione animata interattiva, dove il gameplay si intreccia strettamente con la crescita e l'evoluzione del protagonista.

ZDT Studio, con sede a Parigi, è composto da veterani dell'animazione e degli effetti visivi, e punta a ridurre sempre di più la distanza tra cinema d'autore e intrattenimento videoludico. L'obiettivo dichiarato è offrire esperienze interattive che si vivono come veri film d'animazione.

L'uscita del Darwin's Paradox! era inizialmente prevista per il 2025, ma KONAMI ha scelto di rinviare il lancio al 2026 per garantire l'ottimizzazione del titolo su tutte le piattaforme di nuova generazione, inclusa la futura Nintendo Switch 2. Nel frattempo, l'editore ha pubblicato un diario di sviluppo che mostra in anteprima alcune delle dinamiche di gioco ei progressi del team francese.

Ulteriori dettagli sul gameplay e sui personaggi di Darwin's Paradox! saranno svelati nei prossimi mesi, in vista del debutto di un progetto che sembra promettere una delle produzioni più curiose e stilisticamente ambiziose del catalogo KONAMI recente.

Sembra togo , vedremo...



jepessen04 Novembre 2025, 13:42 #2
Scusate, ma vedendo il protagonista del gioco non posso non condividere questa pagina...

https://www.facebook.com/reel/1160596742685030

Il gioco comunque sembra carino

