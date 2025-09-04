Dal Trono di Spade a Tomb Raider: Sophie Turner è la nuova Lara Croft
Amazon ha annunciato che Sophie Turner interpreterà Lara Croft nella nuova serie TV di Tomb Raider. Il progetto, guidato da Phoebe Waller-Bridge, inizierà le riprese nel gennaio 2026di Vittorio Rienzo pubblicata il 04 Settembre 2025, alle 11:17 nel canale Videogames
Tomb Raider
Amazon ha ufficializzato l'avvio delle riprese della serie TV dedicata a Tomb Raider, che vedrà Sophie Turner nel ruolo di Lara Croft. L'attrice britannica, nota al grande pubblico per aver interpretato Sansa Stark ne Il Trono di Spade, guiderà il progetto che debutterà su Prime Video.
Le riprese inizieranno a gennaio 2026, circa due anni dopo il via libera alla produzione. Alla guida creativa ci sarà Phoebe Waller-Bridge, già apprezzata per Fleabag, che ricoprirà i ruoli di creatrice, sceneggiatrice, produttrice esecutiva e showrunner. Accanto a lei, Chad Hodge (Good Behavior, Wayward Pines) sarà showrunner, mentre Jonathan van Tulleken (Shogun, Dope Thief) curerà la regia e parteciperà come produttore esecutivo.
Alicia Vikander nei panni di Lara Croft
"Sono emozionatissima di interpretare Lara Croft", ha dichiarato Turner a Variety. "È un personaggio iconico, che significa così tanto per così tante persone, e sto dando tutto quello che ho. È un ruolo importante da ricoprire, considerando le interpretazioni potenti di Angelina e Alicia, ma con Phoebe al timone, noi (e Lara) siamo tutti in ottime mani. Non vedo l'ora che possiate vedere cosa abbiamo in serbo"
La serie si inserisce in un più ampio filone di adattamenti videoludici targati Amazon. Oltre a Tomb Raider, la piattaforma è letteralmente esplosa grazie a Fallout, la cui seconda stagione uscirà a dicembre. Inoltre, è in lavorazione una trasposizione televisiva di God of War, mentre verrà prolungata la serie antologica Secret Level.
MA MANNAGGIA TUTTO....
Era perfetta per il reboot di Tomb Raider con una Lara giovane, dall'aspetto fisico, fino alle movenze, espressività ed emotività, forse una delle attrici più azzeccate per il ruolo.
Il motivo è lo stesso per cui presero Angelina Jolie, raccomandazioni.
MA MANNAGGIA TUTTO....
Nulla da dire sulla Vikander ma non mi pare che la nuova scelta sia proprio spazzatura eh.
E lo dico io che per me come attrice è pure mediocre
concordo
forse solo sotto angelina jolie
La Vikander andava benissimo come Lara giovane.
La Turner farà fatica a far decollare il film che si basa cmq molto sulla fisicità del personaggio principale. Non c'entra veramente nulla né come fisico né come lineamenti del viso. I capelli si colorano, avendoli biondi è facile scurirli.
