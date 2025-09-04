Dal Trono di Spade a Tomb Raider: Sophie Turner è la nuova Lara Croft

Amazon ha ufficializzato l'avvio delle riprese della serie TV dedicata a Tomb Raider, che vedrà Sophie Turner nel ruolo di Lara Croft. L'attrice britannica, nota al grande pubblico per aver interpretato Sansa Stark ne Il Trono di Spade, guiderà il progetto che debutterà su Prime Video.

Le riprese inizieranno a gennaio 2026, circa due anni dopo il via libera alla produzione. Alla guida creativa ci sarà Phoebe Waller-Bridge, già apprezzata per Fleabag, che ricoprirà i ruoli di creatrice, sceneggiatrice, produttrice esecutiva e showrunner. Accanto a lei, Chad Hodge (Good Behavior, Wayward Pines) sarà showrunner, mentre Jonathan van Tulleken (Shogun, Dope Thief) curerà la regia e parteciperà come produttore esecutivo.

Alicia Vikander nei panni di Lara Croft

"Sono emozionatissima di interpretare Lara Croft", ha dichiarato Turner a Variety. "È un personaggio iconico, che significa così tanto per così tante persone, e sto dando tutto quello che ho. È un ruolo importante da ricoprire, considerando le interpretazioni potenti di Angelina e Alicia, ma con Phoebe al timone, noi (e Lara) siamo tutti in ottime mani. Non vedo l'ora che possiate vedere cosa abbiamo in serbo"

La serie si inserisce in un più ampio filone di adattamenti videoludici targati Amazon. Oltre a Tomb Raider, la piattaforma è letteralmente esplosa grazie a Fallout, la cui seconda stagione uscirà a dicembre. Inoltre, è in lavorazione una trasposizione televisiva di God of War, mentre verrà prolungata la serie antologica Secret Level.