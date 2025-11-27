Cyberpunk 2077: vendite che superano le 35 milioni di copie, potenziale sequel in arrivo?

Cyberpunk 2077 ha superato 35 milioni di copie vendute, con 5 milioni aggiunti solo nell'ultimo anno. CD Projekt RED sta ampliando il team del sequel, puntando a oltre 300 sviluppatori entro il 2027. Parallelamente prosegue il lavoro su The Witcher 4, nuovi spin-off e la prossima stagione di Cyberpunk: Edgerunners.

Cyberpunk 2077 continua a dimostrare la propria forza commerciale e culturale. A quasi cinque anni dalla sua uscita, avvenuta nel dicembre 2020, il gioco di CD Projekt RED ha superato un nuovo e impressionante traguardo: 35 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Il dato è stato confermato dallo studio durante la presentazione dei risultati finanziari relativi al terzo trimestre del 2025, evidenziando una crescita costante per un titolo che, dopo un lancio problematico, è riuscito a reinventarsi grazie a patch, aggiornamenti e all'acclamata espansione Phantom Liberty.

Secondo quanto condiviso dal publisher, dal novembre 2024 il gioco ha venduto altre 5 milioni di copie, segno di un interesse ancora molto vivo tra i giocatori. Nonostante non siano stati forniti nuovi aggiornamenti sulle vendite di Phantom Liberty, si sa che l'espansione aveva superato i 10 milioni di copie già a maggio di quest'anno, confermando l'efficacia della rinascita del progetto.

Per CD Projekt RED si tratta del secondo titolo nella sua storia a superare una simile soglia. Prima di Cyberpunk 2077, infatti, era stato The Witcher 3: Wild Hunt a raggiungere questo traguardo, con 30 milioni di copie vendute nel 2021 e oltre 60 milioni nel 2025, anno del decimo anniversario del gioco.

Oltre ai dati delle vendite di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED condivide ulteriori aggiornamenti

Lo studio polacco ha approfittato della presentazione per condividere anche aggiornamenti sul futuro della saga di Cyberpunk. Il team dedicato al sequel è in forte espansione: 135 sviluppatori sono già al lavoro, rispetto ai 96 registrati a maggio 2025, quando il progetto è entrato ufficialmente in pre-produzione. L'obiettivo è ambizioso: superare i 300 sviluppatori entro il 2027, distribuiti tra gli studi di Boston, Vancouver e Varsavia.

Parallelamente, la maggior parte della forza lavoro continua a concentrarsi su The Witcher 4, con 447 sviluppatori impegnati nella creazione del nuovo capitolo destinato ad avviare una nuova trilogia, questa volta con Ciri come protagonista. Altri 56 sviluppatori sono invece dedicati a Project Sirius, uno spin-off multiplayer ambientato nell'universo di The Witcher, mentre un piccolo team sta lavorando su Hadar, una IP completamente nuova ancora in fase iniziale.

Il supporto alla comunità non si ferma: nel 2026 arriverà un ultimo aggiornamento per The Witcher 3, con l'introduzione del supporto alle mod su Xbox Series X|S e PS5. È inoltre in produzione la nuova stagione di Cyberpunk: Edgerunners, sviluppata nuovamente in collaborazione con Studio Trigger e Netflix.