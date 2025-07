Cyberpunk 2077 su Mac Apple Silicon: un test rivela chi può giocare e chi no!

Cyberpunk 2077 è finalmente disponibile su macOS con supporto nativo per Apple Silicon. I test condotti su diverse generazioni di MacBook rivelano prestazioni molto variabili, da 13 a oltre 100 fps, a seconda del chip. Le versioni Max sono quelle più adatte per esplorare Night City senza compromessi.

Dopo un'attesa piuttosto lunga, Cyberpunk 2077 è finalmente approdato su macOS con supporto ufficiale per Apple Silicon, permettendo agli utenti Mac di accedere nativamente a uno dei titoli AAA più discussi degli ultimi anni. Il lancio, avvenuto il 17 luglio, consente a chi possiede già il gioco su Steam di installarlo su Mac senza costi aggiuntivi.

Il content creator Andrew Tsai ha testato il gioco su quattro diversi modelli di MacBook con chip Apple Silicon, confrontando le performance in scenari realistici a 1080p. I sistemi coinvolti includono un MacBook Pro con M3 Max (48 GB di memoria unificata e GPU a 40 core), un M1 Max, un MacBook Air con M1 e un più recente MacBook Pro con M4 base (10-core GPU, 16 GB di memoria), sia in esecuzione nativa sia tramite CrossOver.

I risultati evidenziano forti differenze in base al chip e alla configurazione grafica. Il MacBook Pro con M3 Max domina il confronto, offrendo oltre 78 fps in modalità High con MetalFX disattivato e superando i 100 fps con l'upscaling attivo. Prestazioni eccellenti, che rendono l'esperienza fluida anche nelle sequenze più intense.

Segue il MacBook Pro con M1 Max che, nonostante sia basato su una piattaforma ormai datata, riesce a mantenere circa 52 fps in entrambe le configurazioni testate. Il MacBook Pro con M4, dotato di un chip base, si difende con circa 26 fps senza upscaling e quasi 39 fps con MetalFX impostato su "Quality", mantenendo un'esperienza di gioco accettabile, anche se lontana dalla fluidità dei modelli Max.

Il MacBook Air con M1, dotato di soli 8 GB di memoria unificata, non è ufficialmente supportato e registra prestazioni estremamente limitate: poco più di 12 fps con MetalFX attivo. Tsai ha deciso di non testarlo senza upscaling, per evitare possibili instabilità.

Interessante anche il test condotto tramite CrossOver: eseguendo il gioco tramite questo layer di compatibilità, il MacBook Pro con M4 ha perso solo circa 3 fps rispetto all'esecuzione nativa, confermando la buona maturità della soluzione anche per giochi recenti.

CD Projekt Red consiglia almeno un chip M3 Pro e 18 GB di memoria per un'esperienza ottimale a 1080p/60fps. Tuttavia, questi test dimostrano che è possibile ottenere risultati soddisfacenti anche con configurazioni meno potenti, a patto di accettare qualche compromesso grafico o attivare il MetalFX.

Con il tempo, è lecito attendersi ulteriori miglioramenti, grazie a future ottimizzazioni da parte degli sviluppatori. Per i giocatori su Mac, Cyberpunk 2077 rappresenta quindi un benchmark interessante sullo stato attuale del gaming AAA su Apple Silicon.