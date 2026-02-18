Cyberpunk 2077 in versione PC su smartphone? Sì, e supporta anche FSR e Frame Generation

Un gaming phone Android con Snapdragon 8 Gen 5 riesce a eseguire la versione PC di Cyberpunk 2077 tramite emulazione. Con risoluzione 720p e FSR 2.1 si registrano 30-50 FPS. Temperature e memoria RAM mostrano qualche limite, ma il risultato è notevole

L'idea di eseguire Cyberpunk 2077 su uno smartphone potrebbe apparire irrealistica tutt'oggi. Ancor di più se dicessimo di voler eseguire l'edizione per PC, ovvero quella più esigente in termini di risorse. Abbiamo utilizzato il condizionale perché, a poco più di 5 anni dal debutto de gioco, la versione PC è stata realmente eseguita su un cellulare.

A mostrare il risultato dell'esperimento è stato il canale YouTube ETA Prime che ha utilizzato un Red Magic 11 Pro insieme alla piattaforma GameHub per eseguire il gioco completamente in locale.

Il Red Magic 11 Pro è un gaming phone che integra il SoC Snapdragon 8 Gen 5, affiancato da 16GB di RAM LPDDR5T. Il dispositivo affida il raffreddamento a un sistema a liquido, RedMagic AquaCore, a cui si affianca una ventola attiva. Si tratta di un dispositivo pensato per prestazioni estreme, ma che sorprendentemente ha un prezzo decisamente più accessibile rispetto ai più noti top di gamma: 699 euro.

L'emulazione sfrutta il layer di compatibilità Proton, sviluppato da Valve, realtà che sostiene attivamente alcuni emulatori PC su Android. GameHub integra proprio Proton come componente chiave per l'esecuzione dei titoli Windows.

Con impostazioni basse e risoluzione 720p, attivando FSR 2.1 in modalità Balanced, il titolo si mantiene intorno ai 30 FPS nella maggior parte delle situazioni. Nei momenti più complessi il frame rate scende attorno ai 20 FPS, senza cali drastici sotto tale soglia.

Tuttavia, l'emulazione supporta perfino la frame generation che restituisce prestazioni di tutto rispetto: i valori salgono fino a 50 FPS, con oscillazioni che si collocano tra i 40 e i 50 FPS. Anche con il preset Steam Deck, che alza alcune impostazioni su livello alto, il dispositivo conserva risultati competitivi. Senza frame generation si registrano circa 27 FPS, mentre con la tecnologia attiva si ritorna nell'intervallo 40-50 FPS.

Naturalmente, l'impatto visivo è ben diverso da quello su PC o console: le texture, i modelli, gli effetti particellari e tutto ciò che riguarda la componente grafica è chiaramente soggetto a compromessi evidenti. Rimane però eseguito in locale dal SoC dello smartphone e per di più in emulazione. Il fatto che sia perfettamente giocabile, anche con prestazioni più che dignitose, è un risultato indubbiamente sorprendente.

I dati dell'OSD interno mostrano un utilizzo della CPU compreso tra 60% e 80%, mentre la GPU opera tra 50% e 60%. L'impiego della memoria si attesta nella fascia alta dell'80%, segno di un carico elevato sui 16GB di RAM disponibili.

Il nodo critico riguarda le temperature: nonostante il raffreddamento a liquido integrato, il SoC raggiunge picchi fino a 100 °C. I chip Snapdragon 8 Gen 5 sono noti per gestioni termiche complesse sotto carichi sostenuti, e questo test ne è la conferma.

Ad ogni modo, l'esecuzione di un titolo AAA come Cyberpunk 2077 in emulazione su smartphone evidenzia un netto progresso rispetto a pochi anni fa, quando scenari simili risultavano impraticabili o caratterizzati da prestazioni inaccettabili.

La capacità di Android, peraltro su dispositivi così compatti, di eseguire tripla A del calibro di Cyberpunk 2077 dimostra anche un supporto software in costante miglioramento. Certo, siamo ancora all'inizio, ma ormai il gaming su architetture diverse da x86 appare come un'alternativa non solo possibile, ma già agevolmente praticabile.